Waterpolo League: Συνεχίζουν μαζί στην κορυφή Γλυφάδα και Υδραϊκός
Το σερί τους στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών συνέχισαν η Γλυφάδα και ο Υδραϊκός. Οι δύο ομάδες επικράτησαν του Εθνικού και του ΝΟ Πατρών αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στον όμιλο των Play-Outs, παραμένοντας στην κορυφή με 24 βαθμούς.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ να πηγαίνουν ισόπαλες στη δεύτερη περίοδο με σκορ 3-3. Οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο οκτάλεπτο είχαν καλύτερη επιθετική λειτουργία και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (7-9).
Βέβαια, η συνέχεια αποτέλεσε... μονόλογο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην άμυνα, ανατρέποντας το σκορ. Μάλιστα, κατάφεραν να πάρουν διαφορά δύο τερμάτων (13-11), την οποία στο τελευταίο οκτάλεπτο διεύρυναν με τρία γκολ ακόμη. Το 18-13 ήταν το τελικό σκορ, το οποίο διατήρησε τη Γλυφάδα στην κορυφή της βαθμολογίας των Play-Outs.
Λίγο αργότερα, η... μοναξιά της Γλυφάδας στην κορυφή «έσπασε». Ο Υδραϊκός φιλοξένησε στην έδρα του τον ΝΟ Πατρών, τον οποίον υπέταξε με 19-6. Μία αναμέτρηση, στην οποία η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη είχε τον πρώτο λόγο, γεγονός που φάνηκε από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά. Η διαφορά στο σκορ πήγε πολύ γρήγορα σε διψήφιο αριθμό τερμάτων και η υπόθεση νίκη... τελείωσε σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Στο... κυνήγι της Γλυφάδας και του Υδραϊκού παρέμεινε η Χίος. Η νησιωτική ομάδα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και πήρε τη νίκη με 19-13 επί του ΟΦΘ, μένοντας σε απόσταση δύο βαθμών από τις πρωτοπόρους. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι απήλαυσαν για ένα οκτάλεπτο το προβάδισμα (3-2), το οποίο με συνοπτικές διαδικασίες χάθηκε.
Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε τους Χιώτες με το προβάδισμα (5-7), το οποίο αυξήθηκε στην τρίτη και πιο παραγωγική περίοδο του ματς κατά ένα γκολ (10-13). Στην τέταρτη περίοδο, η Χίος βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία και με έξι γκολ έναντι τριών κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 19-13 και να πάρει ακόμη ένα... τρίποντο.
Ευρεία νίκη τα Χανιά. Η κρητική ομάδα κυριάρχησε της Λάρισας με 17-7 και μείωσε στους δύο βαθμούς της διαφορά της από τον ΟΦΘ, ο οποίος έχει 9 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στα Play-Outs
- Λάρισα - Χανιά 7-17
- ΟΦΘ - Χίος 13-19
- Γλυφάδα - Εθνικός 18-13
- Υδραϊκός - ΝΟ Πατρών 19-6
Η βαθμολογία των Play-Outs
- Γλυφάδα 24
- Υδραϊκός 24
- Χίος 22
- Εθνικός 18
- ΟΦΘ 9
- Χανιά 7
- ΝΟ Πατρών 4
- Λάρισα -1
