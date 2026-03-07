Τη νίκη που τις διατήρησε μαζί στην κορυφή του ομίλου των Play-Outs πήραν η Γλυφάδα και ο Υδραϊκός, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη Waterpolo League.

Το σερί τους στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών συνέχισαν η Γλυφάδα και ο Υδραϊκός. Οι δύο ομάδες επικράτησαν του Εθνικού και του ΝΟ Πατρών αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στον όμιλο των Play-Outs, παραμένοντας στην κορυφή με 24 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ να πηγαίνουν ισόπαλες στη δεύτερη περίοδο με σκορ 3-3. Οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο οκτάλεπτο είχαν καλύτερη επιθετική λειτουργία και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (7-9).

Βέβαια, η συνέχεια αποτέλεσε... μονόλογο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην άμυνα, ανατρέποντας το σκορ. Μάλιστα, κατάφεραν να πάρουν διαφορά δύο τερμάτων (13-11), την οποία στο τελευταίο οκτάλεπτο διεύρυναν με τρία γκολ ακόμη. Το 18-13 ήταν το τελικό σκορ, το οποίο διατήρησε τη Γλυφάδα στην κορυφή της βαθμολογίας των Play-Outs.

Λίγο αργότερα, η... μοναξιά της Γλυφάδας στην κορυφή «έσπασε». Ο Υδραϊκός φιλοξένησε στην έδρα του τον ΝΟ Πατρών, τον οποίον υπέταξε με 19-6. Μία αναμέτρηση, στην οποία η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη είχε τον πρώτο λόγο, γεγονός που φάνηκε από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά. Η διαφορά στο σκορ πήγε πολύ γρήγορα σε διψήφιο αριθμό τερμάτων και η υπόθεση νίκη... τελείωσε σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Στο... κυνήγι της Γλυφάδας και του Υδραϊκού παρέμεινε η Χίος. Η νησιωτική ομάδα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και πήρε τη νίκη με 19-13 επί του ΟΦΘ, μένοντας σε απόσταση δύο βαθμών από τις πρωτοπόρους. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι απήλαυσαν για ένα οκτάλεπτο το προβάδισμα (3-2), το οποίο με συνοπτικές διαδικασίες χάθηκε.

Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε τους Χιώτες με το προβάδισμα (5-7), το οποίο αυξήθηκε στην τρίτη και πιο παραγωγική περίοδο του ματς κατά ένα γκολ (10-13). Στην τέταρτη περίοδο, η Χίος βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία και με έξι γκολ έναντι τριών κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 19-13 και να πάρει ακόμη ένα... τρίποντο.

Ευρεία νίκη τα Χανιά. Η κρητική ομάδα κυριάρχησε της Λάρισας με 17-7 και μείωσε στους δύο βαθμούς της διαφορά της από τον ΟΦΘ, ο οποίος έχει 9 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στα Play-Outs

Λάρισα - Χανιά 7-17

ΟΦΘ - Χίος 13-19

Γλυφάδα - Εθνικός 18-13

Υδραϊκός - ΝΟ Πατρών 19-6

Η βαθμολογία των Play-Outs