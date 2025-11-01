Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Υδραϊκό με 16-4, ο Απόλλων Σμύρνης τον ΓΣ Περιστερίου με 22-11 και χέρι-χέρι οδηγούν την κούρσα στον Β' όμιλο της Waterpolo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός και ο Απόλλων Σμύρνης συνέχισαν την αλάνθαστη πορεία τους στη Water Polo League ανδρών και μαζί οδηγούν την κούρσα έπειτα από πέντε αγωνιστικές στον Β' όμιλο της πρώτης φάσης.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Υδραϊκό με 16-4 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, για το πέντε στα πέντε, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ήδη σημειώσει 129 γκολ και να έχουν δεχθεί 25, δηλαδή μέσο όρο μόλις πέντε γκολ ανά αγώνα.

Μπογκντάνοβιτς + Σολανάκης = 50 γκολ για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Σπουδαία δουλειά επιθετικά κάνει και ο Απόλλων Σμύρνης στα μέχρι τώρα παιχνίδια, η «ελαφρά ταξιαρχία» νίκησε τον ΓΣ Περιστερίου με 22-11 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, έχοντας τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς και τον αρχηγό Μάνο Σολανάκη σε πολλά κέφια σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος.

Απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου πέτυχαν από έξι γκολ, ο Μπογκντάνοβιτς -πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα τα τρία προηγούμενα χρόνια- ήδη φέτος έχει φθάσει στα 28 και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα.

Από κοντά ο Μάνος Σολανάκης, με τον διεθνή φουνταριστό να μετρά 22 γκολ, να είναι στη 2η θέση, με τον αρχηγό του Πανιώνιου, Αλέξανδρο Γούνα με 21 γκολ να καιροφυλαχτεί. Οι Μπογκντάνοβις και Σολανάκης έχουν σημειώσει τα 50 από τα 125 γκολ για τον Απόλλωνα στο φετινό πρωτάθλημα!

O Μάνος Σολανάκης σκοράρει για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Τα στοιχεία των αγώνων

Υδραϊκός - Ολυμπιακός 4-16

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-6, 2-4, 0-4.

Υδραϊκός (Nίκος Καραμάνης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης, Παγουλάτος, Μπελέγρης, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος, Άντζιτς 1, Σγουρίδης 2, Μασμανίδης 1, Τσαταλιός, Αγκόρτσας, Καραγιάννης, Πανάρετος, Σιάμας, Σιούτης

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Άνγκιαλ 3, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης 1, Ζαλανκι 3, Δήμου, Λυκούδης 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Απόλλων Σμύρνης - ΓΣ Περιστερίου 22-11

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-2, 5-2, 8-4

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 6, Παππάς 1, Καπότσης 3, Λασκαρίδης 3, Ντόμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευερίδης 1, Σολανάκης 6, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.

ΓΣ Περιστερίου (Κώστας Πασλής): Φλέγκας, Πριμηκύριος, Σπαντιδάκης, Αλευρόπουλος 1, Τασιούλης, Κουκουμάκης 2, Πρωτοψάλτης 1, Χωματάς 1, Μπετχαβάς 2, Κανδανολέων 1, Παπαθεοδοσίου, Γαβριήλ, Σέννης, Δήμου, Μπραΐμης 3.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες (5η αγωνιστική)

Σάββατο 1/11

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ 10-13 (Β' Όμιλος)

Xίος - Παναθηναϊκός 6-18 (Α΄ Όμιλος)

ΝΟ Πατρών – Παλαιό Φάληρο 16-19 (Α΄ Όμιλος)

Υδραϊκός – Ολυμπιακός 4-16 (Β΄ Όμιλος).

Απόλλων Σμύρνης 22-11 (Β΄ Όμιλος).

Κυριακή 2/11

14:00 Κολ. Λαιμού Χανιά - Πανιώνιος (Α΄ Όμιλος)

15:00 Κολ. Πειραιά Εθνικός - Βουλιαγμένη (Α΄ Όμιλος)

16:00 Κολ. Λαιμού Γλυφάδα - Λάρισα (Β΄ Όμιλος)

Βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 15

2.Βουλιαγμένη 9

3.Πανιώνιος 9

4.Εθνικός 9

5.Π. Φάληρο 6

6.Χίος 3

7.Χανιά 1

8.ΝΟΠ 1

Β' Όμιλος