Επιστροφή στις νίκες ο Παναθηναϊκός, δύσκολα ο ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την ήττα από τη Βαζούτας κι επικρατώντας επί της Χίου με 18-6 συνεχίζει με το απόλυτο στη Waterpolo League ανδρών, όλη η δράση της 5ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις επιτυχίες, με το «τριφύλλι» να επικρατεί εκτός έδρας της Χίου με 18-6 σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Προερχόμενος από την πρώτη ήττα στη σεζόν από τη Βαζούτας στη Βουδαπέστη για το Euro Cup, ο Παναθηναϊκός τώρα είχε εύκολο έργο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, απέναντι στον ΝΟΧ, φθάνοντας στο 18-6 και στην 5η νίκη στο πρωτάθλημα.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο 4ο οκτάλεπτο με αντίπαλο τον ΟΦΘ, για να φθάσει στο τελικό 13-10. Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, ο ΟΦΘ προηγήθηκε με 9-8 στο πρώτο λεπτό της 4ης περιόδου, ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ από τον Τσολακούδη κι ένα από τον Χονδροκούκη προσπέρασε με 11-9 (3:58), με τους Χρ. Μπιτσάκο και Χονδροκούκη να διαμορφώνουν το 13-10 για τον Δικέφαλο.

Το Παλαιό Φάληρο πέρασε νικηφόρα από το «Αντ. Πεπανός», επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 19-16, για τη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες (5η αγωνιστική)

Σάββατο 1/11

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ 10-13 (Β' Όμιλος)

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-4, 3-2, 2-6.

Xίος - Παναθηναϊκός 6-18 (Α΄ Όμιλος)

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-4, 3-7, 0-3

Χίος (Μιχάλης Μικέδης): Καρακούρος, Μιμίδης 1, Μπουρίκας, Παπαγεωργίου 4, Καστρινάκης, Θεοδόσης Παπαλουκάς, Δευτεραίος, Ματθ. Αμπαζής, Αποστολάκης, Μπεριστιάνος, Αγιωργούσης, Κόκκινος, Δαμίγος, Πικρίδας, Παντ. Αμπαζής 1.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης 1, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 3, Μπανίσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης 1

ΝΟ Πατρών – Παλαιό Φάληρο 16-19 (Α΄ Όμιλος)

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-6, 7-5, 4-5

20:00 Κολ Ηλιούπολης: Υδραϊκός – Ολυμπιακός (Β΄ Όμιλος).

20:30 Κολ. Σεράφειο: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β΄ Όμιλος).

Κυριακή 2/11

14:00 Κολ. Λαιμού Χανιά - Πανιώνιος (Α΄ Όμιλος)

15:00 Κολ. Πειραιά Εθνικός - Βουλιαγμένη (Α΄ Όμιλος)

16:00 Κολ. Λαιμού Γλυφάδα - Λάρισα (Β΄ Όμιλος)

Βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 15

2.Βουλιαγμένη 9

3.Πανιώνιος 9

4.Εθνικός 9

5.Π. Φάληρο 6

6.Χίος 3

7.Χανιά 1

8.ΝΟΠ 1

Β' Όμιλος