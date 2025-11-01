Waterpolo League ανδρών: Επιστροφή στις νίκες ο Παναθηναϊκός, δύσκολα ο ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις επιτυχίες, με το «τριφύλλι» να επικρατεί εκτός έδρας της Χίου με 18-6 σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.
Προερχόμενος από την πρώτη ήττα στη σεζόν από τη Βαζούτας στη Βουδαπέστη για το Euro Cup, ο Παναθηναϊκός τώρα είχε εύκολο έργο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, απέναντι στον ΝΟΧ, φθάνοντας στο 18-6 και στην 5η νίκη στο πρωτάθλημα.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο 4ο οκτάλεπτο με αντίπαλο τον ΟΦΘ, για να φθάσει στο τελικό 13-10. Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, ο ΟΦΘ προηγήθηκε με 9-8 στο πρώτο λεπτό της 4ης περιόδου, ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ από τον Τσολακούδη κι ένα από τον Χονδροκούκη προσπέρασε με 11-9 (3:58), με τους Χρ. Μπιτσάκο και Χονδροκούκη να διαμορφώνουν το 13-10 για τον Δικέφαλο.
Το Παλαιό Φάληρο πέρασε νικηφόρα από το «Αντ. Πεπανός», επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 19-16, για τη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες (5η αγωνιστική)
Σάββατο 1/11
- ΟΦΘ – ΠΑΟΚ 10-13 (Β' Όμιλος)
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-4, 3-2, 2-6.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Xίος - Παναθηναϊκός 6-18 (Α΄ Όμιλος)
Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-4, 3-7, 0-3
Χίος (Μιχάλης Μικέδης): Καρακούρος, Μιμίδης 1, Μπουρίκας, Παπαγεωργίου 4, Καστρινάκης, Θεοδόσης Παπαλουκάς, Δευτεραίος, Ματθ. Αμπαζής, Αποστολάκης, Μπεριστιάνος, Αγιωργούσης, Κόκκινος, Δαμίγος, Πικρίδας, Παντ. Αμπαζής 1.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης 1, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 3, Μπανίσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης 1
- ΝΟ Πατρών – Παλαιό Φάληρο 16-19 (Α΄ Όμιλος)
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-6, 7-5, 4-5
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- 20:00 Κολ Ηλιούπολης: Υδραϊκός – Ολυμπιακός (Β΄ Όμιλος).
- 20:30 Κολ. Σεράφειο: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β΄ Όμιλος).
Κυριακή 2/11
- 14:00 Κολ. Λαιμού Χανιά - Πανιώνιος (Α΄ Όμιλος)
- 15:00 Κολ. Πειραιά Εθνικός - Βουλιαγμένη (Α΄ Όμιλος)
- 16:00 Κολ. Λαιμού Γλυφάδα - Λάρισα (Β΄ Όμιλος)
Βαθμολογίες
Α' Όμιλος
- 1.Παναθηναϊκός 15
- 2.Βουλιαγμένη 9
- 3.Πανιώνιος 9
- 4.Εθνικός 9
- 5.Π. Φάληρο 6
- 6.Χίος 3
- 7.Χανιά 1
- 8.ΝΟΠ 1
Β' Όμιλος
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Απόλλων Σμ. 12
- 3.ΠΑΟΚ 12
- 4.ΓΣ Περιστερίου 6
- 5.Υδραϊκός 6
- 6.Γλυφάδα 3
- 7.ΟΦΘ 0
- 8.Λάρισα 0
