Ο Ολυμπιακός νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία και τη Γλυφάδα (30-7), πριν από την πρεμιέρα του στο Champions League, ο... ιός των χρονομέτρων έφερε αναβολή και στο Παλαιό Φάληρο-Βουλιαγμένη.

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κι απέναντι στη Γλυφάδα, επικρατώντας με 30-7 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πετύχει 63 γκολ κι έχουν δεχθεί μόλις 11 στις δύο πρώτες αγωνιστικές και πλέον έχουν μπροστά τους τον αγώνα με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στον Πειραιά την Τρίτη (14/10) στις 19:00, για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Μετά τον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα στη Χίο και στα Χανιά στο Ιωνικό κολυμβητήριο, ένα παιχνίδι και της 2ης αγωνιστικής αναβλήθηκε λόγω προβλήματος με τα χρονόμετρα.

Συγκεκριμένα δεν ξεκίνησε ο αγώνας ανάμεσα στο Παλαιό Φάληρο και τη Βουλιαγμένη, αιτία της αναβολής είναι το τεχνικό πρόβλημα στο χρονόμετρο επίθεσης.

Στο ίδιο κολυμβητήριο έγινε ο τελικός του Σούπερ Καπ γυναικών ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό, αυτό το παιχνίδι διεξήχθη με τα χρονόμετρα που μεταφέρθηκαν από το κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης.

Το παράδοξο είναι ότι λίγα 24ωρα μετά, έγινε χωρίς προβλήματα ο αγώνας του Παλαιού Φαλήρου με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ανδρών, με τα χρονόμετρα που έχει η ομάδα του Φαλήρου. Σήμερα παρουσιάστηκε το πρόβλημα στο μηχανισμό του χρονομέτρου των 28 δευτερολέπτων, που δεν επιλύθηκε με αποτέλεσμα να έρθει η αναβολή

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα

(2η αγωνιστική)

Παρασκευή 10/10

Σάββατο 11/10

ΟΦΘ – Απόλλων Σμύρνης 7-26 (Β’ Όμιλος)

Tα οκτάλεπτα: 2-5, 1-7, 3-9, 1-5.

ΟΦ Θαλάσσης (Μανώλης Γούναρης): Τσακίρης, Γκιόκας, Φουρναράκης, Προσινικλής Ν., Γιώρτσιος, Νάνος 1, Ιωσήφ 1, Παυλίδης 1, Δημητριάδης, Προσινικλής Π. 2, Βασιλούδης, Σαλέχ 2, Στάθης, Τάτσης, Σταματάκης

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 2, Μπογκντάνοβιτς 5, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 6, Ντόμπε 2, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος 1, Γαρδίκας, Αλευρίδης 3, Σολανάκης 5, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ., Σάρρος

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 30-7 (Β’ Όμιλος)

Tα οκτάλεπτα: 4-2, 6-3, 10-2, 10-0.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζαλάνκι 5, Δήμου 7, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 1, Ζερδεβάς, Πούρος, Μάρκογλου 1

Γλυφάδα: Κουρούβανης, Τζελάτης 1, Παπούκας, Κάρας 1, Χρυσοσπάθης, Προβατάς, Γιαννόπουλος 4, Βαλλιανάτος, Μαυράκης, Δερμιτζάκης 1, Ηλιόπουλος, Γιαννάτσης, Δαμίγος, Αλευράς, Δαμδημόπουλος

Λάρισα – ΓΣ Περιστερίου 7-22 (Β’ Όμιλος)

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-5, 3-5, 2-6.

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Παλαιό Φάληρο – Βουλιαγμένη Aναβλήθηκε (Α΄ Όμιλος)

19:00 Σεράφειο: Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών (Α’ Όμιλος)



Κυριακή 12/10