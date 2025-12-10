Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 10-12: «Διπλό» και κλείδωμα πλεονεκτήματος
Το πλεονέκτημα έδρας στην κανονική περίοδο της Waterpolo League γυναικών «κλείδωσε» ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 12-10 της Βουλιαγμένης για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή ήταν η τρίτη σερί επικράτηση των «ερυθρόλευκων» επί της πρωταθλήτριας μέσα στην τρέχουσα σεζόν.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες στα πρώτα δύο λεπτά. Βέβαια, με πρωταγωνίστρια την Έλενα Ξενάκη η Βουλιαγμένη πήρε προβάδισμα, φτάνοντας έως τα δύο τέρματα διαφορά (3-1). Η πολύ καλή άμυνα του συνόλου της Κικής Λιόση εμπόδισε τις «ερυθρόλευκες» να βρουν εύκολα γκολ. Παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός στο τέλος της περιόδου κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο με την Άντριους (3-2).
Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου η Ξενάκη έδωσε ξανά στη Βουλιαγμένη απόσταση δύο τερμάτων (4-2). Όμως, η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν ηχηρή και με τρία τέρματα πέρασε μπροστά (4-5). Η απάντηση ήταν άμεση για τις γηπεδούχους, με την Τορνάρου να κάνει το 5-6, και την Φουράκη να ισοφαρίζει διαμορφώνοντας το σκορ ημιχρόνου (6-6).
Η έναρξη της τρίτης περιόδου βρήκε τη Βουλιαγμένη με το προβάδισμα χάρη σε γκολ της Κρίστμας (7-6). Το ελάχιστο προβάδισμα διατηρήθηκε από τις γηπεδούχους, ωστόσο ένα σερί 3-0 του Ολυμπιακού τις έφεραν πίσω στο σκορ με δύο γκολ (7-9). Με εύστοχη εκτέλεση της Ξενάκη, η ομάδα των νοτίων προαστίων μείωσε στο ελάχιστο, με το 8-9 να είναι το σκορ της τρίτης περιόδου.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στο... γκάζι στο τέταρτο οκτάλεπτο! Η Πλευρίτου έκανε το 8-10 και στη συνέχεια έχασε μεγάλη ευκαιρία να δώσει τρία τέρματα προβάδισμα στην ομάδας της, χάνοντας την εκτέλεση πέναλτι. Η Ζούστρα με ένα εκπληκτικό γκολ από τη θέση της φουναριστής μείωσε σε 9-10, αλλά και πάλι η Τορνάρου έδωσε το +2 τον Ολυμπιακό (9-11). Αυτό επαναλήφθηκε άλλη μία φορά, με το 12-10 υπέρ της κατόχου του Super Cup, το οποίο και έδωσε τέλος στην υπόθεση πλεονεκτήματος έδρας στο φετινό πρωτάθλημα.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-4, 2-3, 2-3
Βουλιαγμένη (Κ. Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 1, Ξεκάνκη 4, Φουντωτού, Κρασσά 2, Ζούστρα 2, Ανδρεάδη, Βάλβη, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς.
Ολυμπιακός (Δ. Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα, Τριχά 2, Άντριους 2, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 3, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά
