Ο Πανιώνιος έκανε σεφτέ στις νίκες στη Waterpolo League ανδρών

Ο Πανιώνιος νικώντας τη Χίο με 16-10, πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Waterpolo League ανδρών, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής.

Ο Πανιώνιος ανεβάζοντας στροφές στην επίθεση στο 2ο ημίχρονο, νίκησε τη Χίο με 16-10 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, στον αγώνα που άνοιξε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Με τον Γούνα να σημειώνει έξι γκολ, ο Πανιώνιος με σερί 4-0, ξέφυγε με 10-7 στο 3ο οκτάλεπτο και με επιμέρους 3-0 στην τελευταία περίοδο, έφθασε με άνεση στο τελικό 16-10, για την πρώτη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα από τη Βουλιαγμένη.

Για τη Χίο ήταν ο 1ος αγώνας στο πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας με τα Χανιά στο Ιωνικό κολυμβητήριο αναβλήθηκε λόγω προβλημάτων στα χρονόμετρα.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-2, 7-4, 3-1

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 3, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος, Τακάτα, Α. Μπιτσάκος 2, Τρασάι 1, Μουρίκης 1, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Παυλοστάθης. Μότσιας 1.

Χίος (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Σ. Μιμίδης 1, Μπουρίκας, Παπαγεωργίου 3, Α. Καστρινάκης, Δευτεραίος 2, Πανταζόπουλος 1, Αποστολάκης 1, Μπεριστιάνος 1, Αγιωγούρσης, Κόκκινος 1. Δαμίγας, Πικρίδας.

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής - Βαθμολογίες

Παρασκευή 10/10

Πανιώνιος – Χίος 16-10 (Α΄ Όμιλος)

Σάββατο 11/10

14:30 Ποσειδώνιο: ΟΦΘ – Απόλλων Σμύρνης (Β’ Όμιλος)

15:00 Πειραιά Ολυμπιακός - Γλυφάδα (Β’ Όμιλος)

16:00 Νέας Πολιτείας Λάρισα – ΓΣ Περιστερίου (Β’ Όμιλος)

18:00 Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό Φάληρο – Βουλιαγμένη (Α΄ Όμιλος)

19:00 Σεράφειο: Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών (Α’ Όμιλος)

Κυριακή 12/10

16:30 Βουλιαγμένης Χανιά – Εθνικός (Α΄ Όμιλος)

18:15 Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Υδραϊκός (Β΄ Όμιλος) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι βαθμολογίες - 1η αγωνιστική

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 3 (20-3)

2.Βουλιαγμένη 3 (25-16)

3.Εθνικός 3 (22-15)

4.Πανιώνιος 3 (32-35)

5.Χανιά 0 (0-0)

6.Χίος 0 (10-16)

7.ΝΟΠ 0 (15-22)

8.Π. Φάληρο 0 (3-20)



Β' Όμιλος