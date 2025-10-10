Ο Πανιώνιος έκανε σεφτέ στις νίκες στη Waterpolo League ανδρών

Πανιώνιος - Χίος 16-10: Πρώτη νίκη οι Νεοσμυρνιώτες στη Waterpolo League ανδρών
Ο Πανιώνιος ανεβάζοντας στροφές στην επίθεση στο 2ο ημίχρονο, νίκησε τη Χίο με 16-10 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, στον αγώνα που άνοιξε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.
Με τον Γούνα να σημειώνει έξι γκολ, ο Πανιώνιος με σερί 4-0, ξέφυγε με 10-7 στο 3ο οκτάλεπτο και με επιμέρους 3-0 στην τελευταία περίοδο, έφθασε με άνεση στο τελικό 16-10, για την πρώτη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα από τη Βουλιαγμένη.
Για τη Χίο ήταν ο 1ος αγώνας στο πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας με τα Χανιά στο Ιωνικό κολυμβητήριο αναβλήθηκε λόγω προβλημάτων στα χρονόμετρα.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-2, 7-4, 3-1
Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 3, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος, Τακάτα, Α. Μπιτσάκος 2, Τρασάι 1, Μουρίκης 1, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Παυλοστάθης. Μότσιας 1.
Χίος (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Σ. Μιμίδης 1, Μπουρίκας, Παπαγεωργίου 3, Α. Καστρινάκης, Δευτεραίος 2, Πανταζόπουλος 1, Αποστολάκης 1, Μπεριστιάνος 1, Αγιωγούρσης, Κόκκινος 1. Δαμίγας, Πικρίδας.
Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής - Βαθμολογίες
Παρασκευή 10/10
- Πανιώνιος – Χίος 16-10 (Α΄ Όμιλος)
Σάββατο 11/10
- 14:30 Ποσειδώνιο: ΟΦΘ – Απόλλων Σμύρνης (Β’ Όμιλος)
- 15:00 Πειραιά Ολυμπιακός - Γλυφάδα (Β’ Όμιλος)
- 16:00 Νέας Πολιτείας Λάρισα – ΓΣ Περιστερίου (Β’ Όμιλος)
- 18:00 Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό Φάληρο – Βουλιαγμένη (Α΄ Όμιλος)
- 19:00 Σεράφειο: Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών (Α’ Όμιλος)
Κυριακή 12/10
- 16:30 Βουλιαγμένης Χανιά – Εθνικός (Α΄ Όμιλος)
- 18:15 Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Υδραϊκός (Β΄ Όμιλος) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι βαθμολογίες - 1η αγωνιστική
Α' Όμιλος
- 1.Παναθηναϊκός 3 (20-3)
- 2.Βουλιαγμένη 3 (25-16)
- 3.Εθνικός 3 (22-15)
- 4.Πανιώνιος 3 (32-35)
- 5.Χανιά 0 (0-0)
- 6.Χίος 0 (10-16)
- 7.ΝΟΠ 0 (15-22)
- 8.Π. Φάληρο 0 (3-20)
Β' Όμιλος
- 1.Ολυμπιακός 3 (33-4)
- 2.Απόλλων Σμ. 3 (21-10)
- 3.ΠΑΟΚ 3 (18-8)
- 4.Υδραϊκός 3 (17-7)
- 5.ΓΣ Περιστερίου 0 (8-18)
- 6.ΟΦΘ 0 (7-17)
- 7.Γλυφάδα 0 (10-21)
- 8.Λάρισα 0 (4-33)
