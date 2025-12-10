Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 20-4: Καταιγιστικός στο εξ' αναβολής ματς
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρέθηκαν αντιμέτωποι το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12), στο πλαίσιο της εξ' αναβολής 6ης αγωνιστικής στη Waterpolo League με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη με 20-4. Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς έκανε το «δέκα στα δέκα», παραμένοντας στην αήττητο στην κορυφή του Β' Ομίλου.
Χωρίς αμφιβολία, ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση κάτι το οποίο απέδειξε και εντός των τεσσάρων γραμμών. Με δυναμικό ξεκίνημα απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (5-2), το οποίο έως το τέλος του ημιχρόνου διεύρυνε στα οκτώ (11-3).
Στην αρχή του δεύτερου μισού του ματς, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά τερμάτων (14-3). Η τελευταία περίοδος έμοιαζε διαδικαστικού χαρακτήρα μια και το -11 έκανε μη αναστρέψιμη τη διαφορά για το ΠΑΟΚ. Ωστόσο το επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων συνεχίστηκε, ανεβάζοντας κι άλλο το δείκτη του σκορ. Το 20-4 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας ακόμη ένα... τρίποντο στους Πειραιώτες.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-1, 3-0, 6-1
Τα στατιστικά του ματς εδώ
Η βαθμολογία του Β' Ομίλου
- Ολυμπιακός 30
- Απόλλων Σμύρνης 27
- ΠΑΟΚ 21
- Υδραϊκός 15
- Γλυφάδα 12
- Περιστέρι 9
- ΟΦΘ 6
- Λάρισα 0
