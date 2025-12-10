Κυριαρχικός απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 20-4 στην εξ' αναβολής μεταξύ τους αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League...

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρέθηκαν αντιμέτωποι το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12), στο πλαίσιο της εξ' αναβολής 6ης αγωνιστικής στη Waterpolo League με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη με 20-4. Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς έκανε το «δέκα στα δέκα», παραμένοντας στην αήττητο στην κορυφή του Β' Ομίλου.

Χωρίς αμφιβολία, ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση κάτι το οποίο απέδειξε και εντός των τεσσάρων γραμμών. Με δυναμικό ξεκίνημα απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (5-2), το οποίο έως το τέλος του ημιχρόνου διεύρυνε στα οκτώ (11-3).

Στην αρχή του δεύτερου μισού του ματς, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά τερμάτων (14-3). Η τελευταία περίοδος έμοιαζε διαδικαστικού χαρακτήρα μια και το -11 έκανε μη αναστρέψιμη τη διαφορά για το ΠΑΟΚ. Ωστόσο το επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων συνεχίστηκε, ανεβάζοντας κι άλλο το δείκτη του σκορ. Το 20-4 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας ακόμη ένα... τρίποντο στους Πειραιώτες.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-1, 3-0, 6-1

