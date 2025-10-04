Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Χίου με τα Χανιά στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών...

Με προβλήματα ξεκίνησε η Waterpolo League ανδρών, καθώς τεχνικά θέματα ανάγκασαν την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Χίο και Χανιά, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η αδυναμία να συντονιστεί το λειτουργικό του χρονομέτρου στα δεδομένα των νέων κανονισμών (18 δευτερόλεπτα) ήταν ο λόγος να αναβληθεί η αναμέτρηση για άγνωστη ημερομηνία και ώρα.

Η ανακοίνωση για την αναβολή του αγώνα

«Αναβλήθηκε ο αγώνας ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ - ΝΟ Χανίων για την 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Waterpolo League Ανδρών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, δεν κατέστη δυνατόν να συντονιστεί το λειτουργικό του χρονομέτρου στα δεδομένα των νέων κανονισμών (18 δευτερόλεπτα)

Η νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα θα οριστεί τις επόμενες ημέρες από την ΚΟΕ».

