Ο Πανιώνιος «καθάρισε» τη Ζαντάρ 1952 και την πρόκριση στο Conference Cup
O Πανιώνιος ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο νίκησε την κροατική Ζαντάρ 1952 με 13-8, διπλασιάζοντας τις νίκες του στον Β' όμιλο της προκριματικής φάσης του Conference Cup, που φιλοξενεί στο κολυμβητήριο της Αρτάκης.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με αυτή τη νίκη ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση, στοχεύοντας στις τέσσερις νίκες και στην 1η θέση. Το Σάββατο (24/10, 20:30) η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου θα παίξει με τη Βιτόρια από την Πορτογαλία.
Η Ζαντάρ είχε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας διαφορά 3-1 και 4-2. Ο Πανιώνιος με τους Οδ. Καρατζά και Τσολακούδη προσπέρασε με 6-5 και με διαδοχικά γκολ από τους Γούνα, Γούβη και Σπ. Καρατζά έκλεισε το 3ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα τριών γκολ (10-7).
Ο Ανδρέας Μπιτσκάκος έκανε το 11-8 (7:21) και το 12-8 (4:49), ο Γούνας αύξησε τη διαφορά στο 13-8 (4:21), που ήταν και το τελικό σκορ.
Tα οκτάλεπτα: 2-3, 3-2, 5-2, 3-1.
Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σπ. Καρατζάς 1, Τσολακούδης 1, Γούβης 2, Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος 4, Λάζιτς, Γούνας 4, Οδ. Καρατζάς 1, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος.
Ζαντάρ 1952 (Αντο Φρανίτσεβιτς): Μακνάιτ, Γκάλιτς, Ούντοβιτς, Γκάλουσιτς, Μπούτιτς 2, Γιοβάντσεβιτς 1, Ντόντιβιτς, Ζίλιτς, Βίσκοβιτς 1, Μιλάρντοβιτς 3, Μπάμπιτς 1, Γιούρισιτς, Μαρκούλιν, Ντόντιβιτς.
Η βαθμολογία
- 1.Πανιώνιος 6 (2 αγ.)
- 2.Ζαντάρ 1952 6 (3 αγ.)
- 3.Σπαρτάκ Βόλγκοκραντ 6 (3αγ.)
- 4.Βιτόρια 0 (2 αγ.)
- 5.Κάνσταντ 0 (2 αγ.)
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