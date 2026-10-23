Ο Πανιώνιος «καθάρισε» τη Ζαντάρ 1952 και την πρόκριση στο Conference Cup

Ο Πανιώνιος νικώντας και τη Ζαντάρ 1952 με 13-8 στη Νέα Σμύρνη εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference Cup.

O Πανιώνιος ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο νίκησε την κροατική Ζαντάρ 1952 με 13-8, διπλασιάζοντας τις νίκες του στον Β' όμιλο της προκριματικής φάσης του Conference Cup, που φιλοξενεί στο κολυμβητήριο της Αρτάκης.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με αυτή τη νίκη ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση, στοχεύοντας στις τέσσερις νίκες και στην 1η θέση. Το Σάββατο (24/10, 20:30) η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου θα παίξει με τη Βιτόρια από την Πορτογαλία.

Η Ζαντάρ είχε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας διαφορά 3-1 και 4-2. Ο Πανιώνιος με τους Οδ. Καρατζά και Τσολακούδη προσπέρασε με 6-5 και με διαδοχικά γκολ από τους Γούνα, Γούβη και Σπ. Καρατζά έκλεισε το 3ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα τριών γκολ (10-7).

Ο Ανδρέας Μπιτσκάκος έκανε το 11-8 (7:21) και το 12-8 (4:49), ο Γούνας αύξησε τη διαφορά στο 13-8 (4:21), που ήταν και το τελικό σκορ.

Tα οκτάλεπτα: 2-3, 3-2, 5-2, 3-1.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σπ. Καρατζάς 1, Τσολακούδης 1, Γούβης 2, Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος 4, Λάζιτς, Γούνας 4, Οδ. Καρατζάς 1, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος.

Ζαντάρ 1952 (Αντο Φρανίτσεβιτς): Μακνάιτ, Γκάλιτς, Ούντοβιτς, Γκάλουσιτς, Μπούτιτς 2, Γιοβάντσεβιτς 1, Ντόντιβιτς, Ζίλιτς, Βίσκοβιτς 1, Μιλάρντοβιτς 3, Μπάμπιτς 1, Γιούρισιτς, Μαρκούλιν, Ντόντιβιτς.

Η βαθμολογία