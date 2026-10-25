Οι Πανιώνιος, Βουλιαγμένη και Υδραϊκός, είναι οι τρεις εκπρόσωποι στη 2η φάση του Conference Cup, συνολικά οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Με την ολοκλήρωση την Κυριακή (25/10) των πέντε ομίλων της προκριματικής φάσης του Conference Cup, έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Ανάμεσά τους βρίκσκονται και τρεις ελληνικές ομάδες: Ο Πανιώνιος, με τον Υδραϊκό, που ήταν στις 14 ομάδες που πέρασαν από τα προκριματικά του Conference Cup και η Βουλιαγμένη που είναι μια από τις 10 ομάδες που ήρθαν από το Euro Cup.

H 2η φάση θα διεξαθχεί το τριήμερο 11-13 Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει η επόμενη φάση (12-14 Μαρτίου), πριν φθάσουμε στο Final 8 (15-18 Aπριλίου).

Οι 14 ομάδες από τα προκριματικά του Conference Cup

Α' Όμιλος

Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία)

Υδραϊκός (Ελλάδα)

Ντε Τσάαν (Ολλανδία)

Β' Όμιλος

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Ζαντάρ 1952 (Κροατία)

Σπαρτάκ Βόλγκογκραντ (Ρωσία)

Γ' Όμιλος

Τεργέστη (Ιταλία)

Ολίμπ Τυφλίδας (Γεωργία)

Δ΄ Όμιλος

Βάσας (Ουγγαρία)

Ζέγκεντ (Ουγγαρία)

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

E' Όμιλος

Σαν Αντρέου (Ισπανία)

Ματαρό (Ισπανία)

Ντε Άκερ (Ιταλία)

Οι 10 ομάδες από τα προκριματικά του Euro Cup