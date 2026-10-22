Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός άρχισαν με ευρείες νίκες τη συμμετοχή τους στους προκριματικούς ομίλους στο Conference Cup ανδρών.

Με μεγάλες σε έκταση νίκες άρχισαν ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός τις υποχρεώσεις τους στο Conference Cup ανδρών.

Οι δυο ελληνικές ομάδες παίρνουν μέρος στην προκριματική φάση των ομίλων και από την αρχή έδειξαν πως η πρόκριση στην φάση των «24» θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο Πανιώνιος νίκησε τη γερμανική Κάνστατ με 23-6 (5-1, 6-1, 7-1, 5-3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, όπου φιλοξενούνται οι αγώνες του Β΄ Ομίλου και την Παρασκευή (23/10, 21:00) θα παίξει με την κροατική Ζαντάρ 1952.

Ο Υδραϊκός νίκησε την τουρκική Ανταλάρ με 31-10 (6-2, 10-2, 9-4, 6-2) στη δική του πρεμιέρα στον Α' Όμιλο στο Σίμπενικ της Κροατίας. Επόμενη αντίπαλος για την ομάδα της Ύδρας θα είναι η ολλανδική Ντε Τσάαν την Παρασκευή (23/10, 19:00).

Η σύνθεση του Πανιώνιου: (Χατζηθεοδώρου) Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 2, Σπ. Καρατζάς, Τσολακούδης 2, Γούβης 1, Γραμματικός 3, Α. Μπιτσάκος 4, Λάζιτς 3, Γούνας 4, Κουκουνάς 1, Οδ. Καρατζάς 2, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος 1.

Η σύνθεση του Υδραϊκού: (Κραβαρίτης) Γαλανόπουλος, Μαυράκης 5, Βλάσσης 1, Παππάς 2, Πρέκας 1, Δίπλαρος 1, Άντζιτς 5, Τσαταλός 5, Παπάκος 2, Καλαϊτζής 4, Αγκόρτσας 2, Γιαννάτος 3, Γιανναράς, Μαυρωτάς.