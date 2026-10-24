Ο Πανιώνιος είχε εύκολο έργο με την πορτογαλική Γκιμαράες στη Νέα Σμύρνη (22-8), ο Υδραϊκός ηττήθηκε από την κροατική Σολάρις Σίμπενικ με 15-12 στα προκριματικά του Conference Cup.

Ο Πανιώνιος με περίπατο απέναντι στην πορτογαλική Βιτόρια Γκιμαράες (22-8) συνέχισε τη νικηφόρα πορεία του στον 2ο προκριματικό όμιλο του Conference Cup, που φιλοξενεί στη Νέα Σμύρνη.

Οι «κυανέρυθροι» έφθασαν στις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και την Κυριακή (25/10, 13:00), με αντίπαλο τη ρωσική Σπαρτάκ Βόλγκογκραντ, χρειάζονται ένα βαθμό για να «σφραγίσουν» την πρώτη θέση στον όμιλο.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 5, Σπ. Καρατζάς 1, Τσολακούδης 2, Γούβης, Γραμματικός 1, Α. Μπιτσάκος 2, Λάζιτς, Γούνας 3, Κουκούνας 1, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης 3, Μαυροβουνιώτης Λαμπάτος 3.

Ο Υδραϊκός δεν άντεξε απέναντι στη γηπεδούχο Σολάρις Σίμπενικ και γνώρισε την πρώτη του ήττα, με 15-12, στο Α΄ όμιλο της προκριματικής φάσης στην πόλη της Κροατίας.

Η ομάδα της Ύδρας, κρατάει την πρόκριση στα χέρια του, εφόσον πάρει έστω και ένα βαθμό από την αναμέτρηση με τη γαλλική Μονπελιέ την Κυριακή (25/10, 13:00).

Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης 1, Βλάσσης, Παππάς 1, Πρέκας, Δίπλαρος, Αντζιτς 1, Τσαταλιός 3, Παπάκος 2, Καλαϊτζής, Αγκόρτσας, Γιαννάτος 2, Γιαννάρας, Μαυρωτάς 2

