Ο Υδραϊκός πέρασε άνετα και το εμπόδιο της Ολλανδικής Ντε Τσάαν με 17-8 και συνεχίζει με το απόλυτο νικών στον πρώτο όμιλο των προκριματικών του Conference Cup.

O Υδραϊκός επικράτησε άνετα της Ολλανδικής Ντε Τσάαν με 17-8 και συνεχίζει με το πολύ καλό του πρόσωπο στους ομίλους των προκριματικών του Conference Cup με το απόλυτο νικών.

O Υδραϊκός και η Ντε Τσάαν βάδιζαν μαζί στο πρώτο οκτάλεπτο, χωρίς όμως η ελληνική ομάδα να δείχνει την εικόνα του πρώτου αγώνα, με το σκορ στο 2-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη ήταν απολαυστική και καθάρισε την υπόθεση νίκη με το επιμέρους 7-1 και τον Υδραϊκό να πηγάινει στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 9-3. Στο δεύτερο μισό, ο Υδραϊκός έκανε τη δουλειά του και καθάρισε άνετα τον αγώνα, με την Ντε Τσάαν να μην μπορεί να αντιδράσει. Έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο με 13-5 ενώ πήρε στο τέλος την νίκη με το επιβλητικό 17-8.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-7, 2-4, 3-4

Ντε Τσάαν (Μοιράλης): Στέενμπρινκ, Ρέμπτ, Φαν Ντόμπελστιν, Ντ. Κέτελααρς, Μπράντγιες 2, Π. Μέινεν, Τ. Κέτελααρς, Χάασνοοτ, Φαν Βάικ 1, Φαν Βίερτσεν 1, Λούκας, Γ. Μέινεν, Μπούτσεβιτς 3, Κνιπ 1.

Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Βλάσσης, Παππάς 1, Πρέκας, Δίπλαρος 3, Άντζιτς 3, Τσαταλιός 7, Παπάκος, Καλαϊτζής, Αγκόρτσας 1, Γιαννάτος 2, Γιανναράς, Μαυρωτάς.

Το πρόγραμμα του Υδραϊκού - Α' Όμιλος

Πέμπτη 22/10

Υδραϊκός - Ανταλάρ 31-10

Παρασκευή 23/10

Υδραϊκός-Ντε Tσάαν 17-8

Σάββατο 24/10

21:00 Υδραϊκός-Σολάρις Σίμπενικ

Κυριακή 25/10

12:00 Υδραϊκός-Μονπελιέ

Βαθμολογία Α' Όμιλος