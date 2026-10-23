Conference Cup: Άνετα την Ντε Τσάαν, συνεχίζει αήττητος ο Υδραϊκός
O Υδραϊκός επικράτησε άνετα της Ολλανδικής Ντε Τσάαν με 17-8 και συνεχίζει με το πολύ καλό του πρόσωπο στους ομίλους των προκριματικών του Conference Cup με το απόλυτο νικών.
O Υδραϊκός και η Ντε Τσάαν βάδιζαν μαζί στο πρώτο οκτάλεπτο, χωρίς όμως η ελληνική ομάδα να δείχνει την εικόνα του πρώτου αγώνα, με το σκορ στο 2-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη ήταν απολαυστική και καθάρισε την υπόθεση νίκη με το επιμέρους 7-1 και τον Υδραϊκό να πηγάινει στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 9-3. Στο δεύτερο μισό, ο Υδραϊκός έκανε τη δουλειά του και καθάρισε άνετα τον αγώνα, με την Ντε Τσάαν να μην μπορεί να αντιδράσει. Έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο με 13-5 ενώ πήρε στο τέλος την νίκη με το επιβλητικό 17-8.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-7, 2-4, 3-4
Ντε Τσάαν (Μοιράλης): Στέενμπρινκ, Ρέμπτ, Φαν Ντόμπελστιν, Ντ. Κέτελααρς, Μπράντγιες 2, Π. Μέινεν, Τ. Κέτελααρς, Χάασνοοτ, Φαν Βάικ 1, Φαν Βίερτσεν 1, Λούκας, Γ. Μέινεν, Μπούτσεβιτς 3, Κνιπ 1.
Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Βλάσσης, Παππάς 1, Πρέκας, Δίπλαρος 3, Άντζιτς 3, Τσαταλιός 7, Παπάκος, Καλαϊτζής, Αγκόρτσας 1, Γιαννάτος 2, Γιανναράς, Μαυρωτάς.
Το πρόγραμμα του Υδραϊκού - Α' Όμιλος
Πέμπτη 22/10
- Υδραϊκός - Ανταλάρ 31-10
Παρασκευή 23/10
- Υδραϊκός-Ντε Tσάαν 17-8
Σάββατο 24/10
- 21:00 Υδραϊκός-Σολάρις Σίμπενικ
Κυριακή 25/10
- 12:00 Υδραϊκός-Μονπελιέ
Βαθμολογία Α' Όμιλος
- 1.Σολάρις Σίμπενικ 6
- 2.Υδραϊκός 6
- 3.Ντε Tσάαν 3
- 4.Μονπελιέ 0
- 5.Ανταλάρ 0
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