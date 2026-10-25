Conference Cup: Πρώτος και καλύτερος ο Πανιώνιος, πρόκριση και ο Υδραϊκός
Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά κι εξασφάλισαν την άνετη πρόκριση στον 2ο γύρο στο Conference Cup.
Ο Πανιώνιος νικώντας και τη ρωσική Σπαρτάκ Βόλγκογκραντ με 12-11 (3-3, 3-3, 4-3, 2-2) το μεσημέρι της Κυριακής (25/10) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, πέτυχε την 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και πέρασε στην επόμενη φάση από την 1η θέση του Β' ομίλου των προκριματικών.
Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 1, Τσολακούδης 2, Γούβης 1, Γραμματικός, Ανδρ. Μπιτσάκος 2, Λάζιτς 1, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος.
Ο Υδραϊκός χρειαζόταν έστω ένα βαθμό με αντίπαλο τη Μονπελιέ, τελικά η ελληνική ομάδα επικράτησε με το ευρύ 19-7 και προκρίθηκε από τη 2η θέση του Α΄ προκριματικού ομίλου στο Σίμπενικ.
Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης 1, Βλάσσης, Παππάς 1, Πρέκας, Δίπλαρος, Άντζιτς 2, Τσαταλιός 3, Παπάκος 1, Καλαϊτζής 4, Αγκόρτσας 5, Γιαννάτος, Γιανναράς, Μαυρωτάς 2.
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