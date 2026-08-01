H εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών με ένα σερί 6-0, έβαλε τις βάσεις για να νικήσει το Ισραήλ με 18-13 στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στο Οέιρας της Πορτογαλίας.

Ένα ξέσπασμα στο 2ο οκτάλεπτο ήταν υπεραρκετό για τον εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών να νικήσει το Ισραήλ με 18-13 στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20, που ξεκίνησε το Σάββατο (1/8) στην πόλη Οέιρας της Πορτογαλίας.

Οι παίκτριες της εθνικής ομάδας με σερί 6-0 από τις αρχές του 2ου οκταλέπτου ξέφυγαν με 10-4 στο 3ο οκτάλεπτο και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο, έφθασαν στην άνετη επικράτηση με 18-13.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον Α' όμιλο, εκεί στο άλλο παιχνίδι του η Ισπανία νίκησε την Ιταλία με 16-8. Το βράδυ της Κυριακής (2/8, 22:15) η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία, με τις δυο πρώτες ομάδες του Α' και του Β' Ομίλου να προκρίνονται απευθείας για τα προημιτελικά της Τετάρτης (5/8).



Στην αποστολή θα ενσωματωθεί και η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, που ταξίδεψε απευθείας από το Ζάγκρεμπ με το χρυσό μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων Κ16 στις αποσκευές της.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-0, 5-3, 5-6

Ελλάδα (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη 3, Δρακωτού 3, Παπαδοπούλου 1, Κλαψιανού 1, Μπέτα 1, Τσιουγκρή 1, Κρασσά 1, Καραγιάννη 2, Καραμπέτσου 2, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2.