Η εθνική ομάδα πόλο κορασίδων νίκησε την Ισπανία με 11-7 κι έγινε πρωταθλήτρια κόσμου Κ16 στο Ζάγκρεμπ. Η αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου MVP της διοργάνωσης, η Ανδριάννα Κοντάκου κορυφαία τερματοφύλακας.

Πέντε ημέρες μετά το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας ανδρών στο World Cup, η ελληνική υδατοσφαίριση πανηγυρίζει μια ακόμα επιτυχία, από τις αμέτρητες, στα ηλικιακά πρωταθλήματα.

Αυτή τη φορά από την εθνική ομάδα κορασίδων, η οποία νικώντας την Ισπανία με 11-7, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ16 στο Ζάγκρεμπ,

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αργύρης Θεοδωρόπουλος είδε τις νεαρές παίκτριες να έχουν εξαιρετική απόδοση στην άμυνα, με την Ανδριάννα Κοντάκου να έχει 5/11 αποκρούσεις και να κερδίζει τον τίτλο της καλύτερης τερματοφύλακα στο τουρνουά.

Η Ειρήνη Τσίγκα ήταν ασυναγώνιστη στα 2μ. και βέβαια η αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου, που αναδείχθηκε MVP του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τη 15χρονη να έχει αρχίσει το 2026 με το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα γυναικών στο Φούνσαλ.

Η Ελλάδα μετράει πλέον ένα χρυσό και ένα ασημένιο, στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, όταν καθιερώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ16.

Κυρίαρχη από την αρχή μέχρι το τέλος

Με την Αφροδίτη Μπιτσάκου, παρότι αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, να πετυχαίνει δύο γκολ, η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 3-1 στα μέσα της πρώτης περιόδου και την Ελμισιάν να κάνει το 4-2.

Η εθνική ομάδα κυριάρχησε στο 2ο εξάλεπτο, με δύο γκολ από την Μανουσάκη και ένα από τις Τσίγκα και Λαμπροπούλου, ξέφυγε με 8-3 στα μισά του τελικού.

H Tσίγκα κερδίζοντας πέναλτι στα 2μ., έδωσε την ευκαιρία στη Λαμπάτου να σκοράρει για το 9-3 στα μέσα του 3ου εξαλέπτου, με τη Λαμπροπούλου να βρίσκει στόχο στην παίκτρια παραπάνω, διαμορφώνοντας το 10-5 (00:26).

Η Ειρήνη Τσίγκα αυτή τη φορά τελείωσε την επίθεση από τα 2μ., κάνοντας το 11-6, στα 3:16 πριν από το τέλος, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τον παγκόσμιο τίτλο.

Από τη σύνθεση της εθνικής ομάδας πέντε παίκτριες ανήκουν στον Πανιώνιο (Βούτσικα, Καραγιάννη, Λαμπροπούλου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου), τρεις στη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Κοντάκου, Λαμπάτου, Τσίγκα), τρεις στη Βουλιαγμένη (Ανδρεάδη, Ελμισιάν, Μανουσάκη), δύο στον Άλιμο (Α. Μπιτσάκου, Δροσοπούλου), μία στον ΑΝΟΓ (Μουστάκα) και μία στον Εθνικό (Νικολοπούλου).



Τα εξάλεπτα: 2-4, 1-4, 2-2, 2-1.

Ισπανία (Μπέα Εσπινόζα): Τεοντόρο, Χομίλα 1, Γκαρσία, Μιντέγκουι, Πινέδα 1, Γιόρενς 2, Γκαρέτα, Σούγια 2, Ροβίρα, Λόπεζ, Μάρκος, Φίσας, Γκαρσία Μαρτίν, Αμπάρκα 1.

Ελλάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2 , Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Αφροδίτη Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου (5/11 αποκρούσεις, 45.5%), Νικολοπούλου, Πλεμμένου.