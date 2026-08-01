Οι selfies των «χρυσών» κοριτσιών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Κ16

Το ελληνικό πόλο για λίγες μέρες ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά... Πριν καλά καλά συμπληρωθεί μια βδομάδα από το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας ανδρών στο World Cup, ήρθε η εθνική κορασίδων να «πατήσει» στην κορυφή του κόσμου.

Με επιβλητική εμφάνιση νίκησε την Ισπανία 11-7 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ16 στο Ζάγκρεμπ, για να προσθέσει ένα νέο κρίκο στις αμέτρητες επιτυχίες της ελληνικής υδατοσφαίρισης στις ηλικιακές κατηγορίες.

Και έπεται συνέχεια μέσα στον Αύγουστο, σε λίγες ώρες ξεκινά στο Οέιρας της Πορτογαλίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων γυναικών Κ20, ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανδρών είναι προγραμματισμένο για τις 10-16 Αυγούστου στη Βάρνα.

Στο Ζάγκρεμπ η εθνική ομάδα κορασίδων κατέκτησε το πρώτο της χρυσό, ενώ έχει κι ένα ασημένιο μετάλλιο στις τρεις διοργανώσεις παγκοσμίων πρωταθλημάτων που έχουν γίνει.

H αρχηγός της Αφροδίτη Μπιτσάκου αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, με τη 15χρονη να ταξιδεύει για την Πορτογαλία, καθώς είναι στην αποστολή για το ευρωπαϊκό νέων γυναικών.

Από τη σύνθεση της εθνικής ομάδας πέντε παίκτριες ανήκουν στον Πανιώνιο (Βούτσικα, Καραγιάννη, Λαμπροπούλου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου), τρεις στη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Κοντάκου, Λαμπάτου, Τσίγκα), τρεις στη Βουλιαγμένη (Ανδρεάδη, Ελμισιάν, Μανουσάκη), δύο στον Άλιμο (Α. Μπιτσάκου, Δροσοπούλου), μία στον ΑΝΟΓ (Μουστάκα) και μία στον Εθνικό (Νικολοπούλου).



