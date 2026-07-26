Παναγιώτης Τζωρτζάτος: «Επιτέλους ακούσαμε τον Εθνικό μας Ύμνο, είναι μόνο η αρχή»

Τα πρώτα λόγια του κορυφαίου τερματοφύλακα του World Cup, Παναγιώτη Τζωρτζάτου, λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϊ.

Ο Παναγιώτης Τζωρζάτος είχε τη δική του τεράστια συμβολή στην κατάκτηση του ιστορικού χρυσού μεταλλίου από την εθνική ομάδα ανδρών στην τελική φάση του World Cup.

O 34χρονος από την Κεφαλονιά κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα του τουρνουά, κυρίως με τη μαγική του απόδοση στον ημιτελικό απέναντι στην Ιταλία.

Ο Τζωρτζάτος σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, είπε: «Τι ματς έγινε σήμερα, θέαμα, εναλλαγές στο σκορ, ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας, στιγμές μοναδικές, επιτέλους ακούσαμε τον Εθνικό μας Ύμνο, ανατριχιάσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς μας, ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, εύχομαι να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή».