Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας πόλο έφτασε στην Αθήνα, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να έχουν τα χρυσά τους μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος.

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, έφτασαν στο «Ελ.Βενιζέλος» οι παίκτες και το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας πόλο, που επέστρεψαν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Οι Ελληνες διεθνείς βγήκαν από την πύλη των αφίξεων, έχοντας φορεμένα τα χρυσά μετάλλια που απέσπασαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να τους υποδέχεται πρώτος μαζί με τον Γιώργο Μαυρωτά.

Αποθεωτική υποδοχή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με πλήθος κόσμου και τηλεοπτικών συνεργείων να έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για την άφιξή τους.