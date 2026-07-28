Εθνική πόλο: Πάτησαν Ελλάδα οι παγκόσμιοι πρωταθλητές
Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, έφτασαν στο «Ελ.Βενιζέλος» οι παίκτες και το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας πόλο, που επέστρεψαν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Οι Ελληνες διεθνείς βγήκαν από την πύλη των αφίξεων, έχοντας φορεμένα τα χρυσά μετάλλια που απέσπασαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να τους υποδέχεται πρώτος μαζί με τον Γιώργο Μαυρωτά.
Αποθεωτική υποδοχή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με πλήθος κόσμου και τηλεοπτικών συνεργείων να έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για την άφιξή τους.
Δείτε το βίντεο από την άφιξη
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