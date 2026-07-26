Εθνική Πόλο Ανδρών: Tα 19 μετάλλια στις πισίνες του κόσμου

Δημήτρης Ντζάνης
Εθνική Πόλο Ανδρών: Tα 19 μετάλλια στις πισίνες του κόσμου

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Ο έκτος τελικός ήταν και ο... γούρικος για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, που πανηγυρίζει την κατάκτηση του World Cup στο Σίδνεϊ και το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ έφθασε στο πολυπόθητο πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό νίκησε την Ουγγαρία με 15-14, ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στην τελική φάση του World League.

To εθνικό συγκρότημα έφθασε στο 19ο μετάλλιο της ιστορίας της σε όλες τις διοργανώσεις, που μεταφράζονται σε ένα χρυσό, πέντε ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια.

Αναλυτικά τα μετάλλια της εθνικής ομάδας

Ολυμπιακοί Αγώνες

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  • Ασημένιο 2021

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

 
  • Ασημένιο: 2023
  • Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025


Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

  • Χάλκινο: 2026


World Cup

  • Χρυσό: 2026
  • Ασημένια: 1997, 2025


World League

  • Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

Μεσογειακοί Αγώνες

  • Ασημένιο: 2018
  • Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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