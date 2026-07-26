Ο έκτος τελικός ήταν και ο... γούρικος για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, που πανηγυρίζει την κατάκτηση του World Cup στο Σίδνεϊ και το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ έφθασε στο πολυπόθητο πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό νίκησε την Ουγγαρία με 15-14, ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στην τελική φάση του World League.

To εθνικό συγκρότημα έφθασε στο 19ο μετάλλιο της ιστορίας της σε όλες τις διοργανώσεις, που μεταφράζονται σε ένα χρυσό, πέντε ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια.

Αναλυτικά τα μετάλλια της εθνικής ομάδας

Ολυμπιακοί Αγώνες

Ασημένιο 2021

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Ασημένιο: 2023

Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025



Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Χάλκινο: 2026



World Cup

Χρυσό: 2026

Ασημένια: 1997, 2025



World League

Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

Μεσογειακοί Αγώνες