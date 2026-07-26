Εθνική Πόλο Ανδρών: Tα 19 μετάλλια στις πισίνες του κόσμου
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ έφθασε στο πολυπόθητο πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Σε ένα συγκλονιστικό τελικό νίκησε την Ουγγαρία με 15-14, ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στην τελική φάση του World League.
To εθνικό συγκρότημα έφθασε στο 19ο μετάλλιο της ιστορίας της σε όλες τις διοργανώσεις, που μεταφράζονται σε ένα χρυσό, πέντε ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια.
Αναλυτικά τα μετάλλια της εθνικής ομάδας
Ολυμπιακοί Αγώνες
- Ασημένιο 2021
Παγκόσμια Πρωταθλήματα
- Ασημένιο: 2023
- Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025
Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Χάλκινο: 2026
World Cup
- Χρυσό: 2026
- Ασημένια: 1997, 2025
World League
- Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020
Μεσογειακοί Αγώνες
- Ασημένιο: 2018
- Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013
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