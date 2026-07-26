Θοδωρής Βλάχος: «Περιμέναμε το χρυσό, το θέλαμε, μας διώχνει την πίεση»

Τα πρώτα λόγια του ομοσπονδιακού τεχνικού, Θοδωρή Βλάχου, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στο Σίδνεϊ.

Ο Θοδωρής Βλάχος στον 11ο χρόνο της παρουσίας του στον πάγκο της εθνικής ομάδας, ευτύχησε να συνδέσει την ξεχωριστή καριέρα του, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, του πρώτου στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Σε δηλώσεις από το Σίδνεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, ο Βολιώτης προπονητής είπε: «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι’ αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών...

Δεν σταματάμε, όμως, εδώ! Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη. Πριν από είκοσι ένα χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση (σ.σ παγκόσμιο πρωτάθλημα Μόντρεαλ)».