Η εθνική ομάδα εφήβων έχοντας τραγικά ποσοστά στην επίθεση, ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 10-8 στον προημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Πορτογαλίας.

Τα πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση στοίχισαν στην εθνική ομάδα πόλο εφήβων μια θέση στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 της Πορτογαλίας, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 10-8 και πλέον θα συνεχίσει για τις θέσεις 5-8.

Η εθνική ομάδα τελείωσε τον αγώνα με 8/33 σουτ (24,2%), με ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα, τον Δημήτρη Χατζή να έχει 11 άστοχα σουτ!

Στην αντίπερα όχθη ο τερματοφύλακας και αρχηγός του Μαυροβούνιου, Μάρκο Πέγιοβιτς έμοιαζε ανίκητος, έχοντας 13 αποκρούσεις σε 21 σουτ εντός εστίας (61,9%).

Η εθνική ομάδα την Παρασκευή (3/7, 15:00) θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του προημιτελικού ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας για 13 αγωνιστικά λεπτά αδυνατούσαν να βρουν λύσεις στην επίθεση, με το Μαυροβούνιο να αποκτά διαφορά τεσσάρων γκολ (5-1).

Όμως ένα σερί τριών γκολ σε δύο λεπτά και 11 δευτερόλεπτα από τους Κ. Μπιτσάκο, Αγγελόπουλο και Πατσιλινάκο, έκανε το 5-4 και νέα δεδομένα στον αγώνα.

Οι Αγγελόπουλος και Ζουζούνης έφεραν την εθνική ομάδα σε απόσταση ενός γκολ, 7-6, στα μέσα της 3ης περιόδου, τον Πατσιλινάκο να μειώνει σε 8-7, όμως η ανατροπή δεν ήρθε

Στο 4ο οκτάλεπτο ο Μίλινιτς έδωσε αέρα δύο γκολ στο Μαυροβούνιο, κάνοντας το 9-7 (3:47) και ο Βράνες με εκτέλεση πέναλτι για το 10-7 (1:33), έσβησε τις ελπίδες της εθνικής ομάδας, με τον Ζουζούνη να διαμορφώνει το τελικό 10-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-3, 2-3, 2-1.

Μαυροβούνιο (Ντόρντε Ραντόσεβιτς): Τοντόροβιτς 1, Μίλινιτς 1, Βράνες 3, Ρογκάνοβιτς 3, Ντουρούντοβιτς 2,

Ελλάδα (Γιώργος Χατζηδάκης): Μπερδές (8/18 αποκρούσεις-44,4%) Λεβάντης 0/2, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 2/4, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1/3, Χατζής 0/11, Mότσιας 0/11, Πατσιλινάκος 2/4, Κ. Μπιτσάκος 1/6, Σάρρος, Ζουζούνης 2/2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 2..