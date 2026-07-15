«Ελπίζουμε να δούμε τους Έλληνες να μας υποστηρίζουν στα παιχνίδια μας» δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, κατά την άφιξη της εθνικής ομάδας στο Σίδνεϊ.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, σχεδόν μια ημέρα μετά την άφιξή της στο Σίδνεϊ, νίκησε την Αυστραλία με 22-20, σε φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη συμμετοχή της στο Final 8 του World Cup, που θα γίνει στο Olympic Park Aquatic Centre και θα αρχίσει στις 23 Ιουλίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα The Greek Herald, στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, είπε τα εξής: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο Σίδνεϊ. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία. Είναι μεγάλη τιμή για ολόκληρη την αντιπροσωπεία μας να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μια χώρα που φιλοξενεί τόσους πολλούς Έλληνες και ελπίζουμε να τους δούμε όλους να μας υποστηρίζουν στους αγώνες μας».

Στην αποστολή συμμετέχουν 15 παίκτες, είναι οι: Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.

Στο τουρνουά προετοιμασίας η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει επίσης την Ιαπωνία και την Ουγγαρία.

Η Ελλάδα στην τελική φάση του World Cup θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στα προημιτελικά την Πέμπτη (23/7) στις 09:45, ώρα Ελλάδος.. Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση της γηπεδούχου Αυστραλίας με την Ισπανία. Οι δυο ακόμα προημιτελικοί είναι: Ιταλία-Γεωργία, Ουγγαρία-Κροατία.