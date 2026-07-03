Ελλάδα: Για την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο εφήβων
Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων επέστρεψε στις νίκες κι επικρατώντας επί της Ουγγαρίας με 18-13, το Σάββατο (4/7, 18:30) θα διεκδικήσει την 5η θέση με αντίπαλο τη Σερβία ή την Ιταλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.
Οι διεθνείς απέναντι στην Ουγγαρία είχε το προβάδισμα, από την αρχή μέχρι το τέλος, για να φθάσει στον τελικό 18-13. Οι Ηλίας Αγγελόπουλος και Κοσμάς Πατσιλινάκος σημείωσαν από τέσσερα γκολ και ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την εθνική ομάδα.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-5, 6-4, 4-2
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ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 4, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 3, Χατζής 3, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 4, Μπιτσάκος 2, Σάρρος, Ζουζούνης, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1.
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