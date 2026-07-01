Ελλάδα: Με περίπατο στα προημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο εφήβων
H εθνική ομάδα πόλο εφήβων συνέχισε τις άνετες νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, αυτή τη φορά επικράτησε επί της Κίνας με 30-8 κι εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.
Η εθνική ομάδα την Πέμπτη (2/7, 15:30) θα αντιμετωπίσει το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα του Μαυροβούνιου για μια θέση στα ημιτελικά. Σε περίπτωση πρόκρισης η Ελλάδα την Παρασκευή (3/7, 20:00) θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία.
Τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών είναι Ισπανία-Σερβία και Κροατία-Ουγγαρία.
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Τα οκτάλεπτα: 9-1, 10-4, 6-2, 5-1.
Ελλάδα (Γιώργος Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης 3, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 8, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 2, Χατζής 5, Mότσιας 1, Πατσιλινάκος 3, Κ. Μπιτσάκος 2, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 2, Μαντζουρίδης 1.
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