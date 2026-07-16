Ελλάδα - Ουγγαρία 22-16: Φιλική νίκη η εθνική πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μετά την Αυστραλία, νίκησε και την Ουγγαρία με 22-16 σε τουρνουά προετοινασίας στο Σίδνεϊ, εν όψεις της συμμετοχής της στην τελική φάση του World Cup, που ξεκινά την Πέμπτη (23/7) στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα και προηγήθηκε 5-0 και 7-2 στην πρώτη περίοδο. Διατήρησε προβάδισμα τριών γκολ στο τέλος της β' περιόδου και (12-9), άνοιξε τη διαφορά στη συνέχεια στα έξι γκολ (19-13) και τη διατήτησε μέχρι την ολοκλήρωσε μέχρι το τέλος του αγώνα.
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 5-7, 7-4, 3-3.
Οι 15 παίκτες που έχει στην επιλογή του ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος είναι οι: Στέλιος Αργυρόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.