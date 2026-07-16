Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επιβλήθηκε επί της Ουγγαρίας με 22-16 σε φιλικό αγώνα στο Σίδνεϊ, μια βδομάδα πριν από τη συμμετοχή της στην τελική φάση του World Cup.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μετά την Αυστραλία, νίκησε και την Ουγγαρία με 22-16 σε τουρνουά προετοινασίας στο Σίδνεϊ, εν όψεις της συμμετοχής της στην τελική φάση του World Cup, που ξεκινά την Πέμπτη (23/7) στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα και προηγήθηκε 5-0 και 7-2 στην πρώτη περίοδο. Διατήρησε προβάδισμα τριών γκολ στο τέλος της β' περιόδου και (12-9), άνοιξε τη διαφορά στη συνέχεια στα έξι γκολ (19-13) και τη διατήτησε μέχρι την ολοκλήρωσε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 5-7, 7-4, 3-3.

Οι 15 παίκτες που έχει στην επιλογή του ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος είναι οι: Στέλιος Αργυρόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.

