Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων συνέχισε με 30άρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Νέα άνετη επικράτηση είχε η εθνική ομάδα εφήβων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας, καθώς επιβλήθηκε του Καναδά με το εντυπωσιακό 30-9.
Με τους Αγγελόπουλο και Χατζή να πετυχαίνουν τα 15 από τα 30 γκολ, η εθνική ομάδα σημείωσε την 3η νίκη της σε αντίστοιχα παιχνίδια, έχοντας ήδη φθάσει στα 86 γκολ!
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το βράδυ της Τετάρτης (1/7, 20:00) θα αντιμετωπίσει την Κίνα για την πρόκριση στους προημιτελικούς της Πέμπτης (2/7, 15:30) όπου τον νικητή περιμένει ήδη το Μαυροβούνιο.
Δείτε ΕπίσηςΠόλο: Την Τετάρτη (8/7) η κλήρωση των πρωταθλημάτων
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 9-2, 5-1, 10-3.
Ελλάδα (Γιώργος Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Γεωρβασάκης 1, Αγγελόπουλος 8, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 2, Χατζής 7, Πατσιλινάκος 1, Κ. Μπιτσάκος 4, Σάρρος 1, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 2, Μαντζουρίδης 2.
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