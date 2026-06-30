Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων νίκησε τον Καναδά με 30-9 και με αντίπαλο την Κίνα θα παίξει για την πρόκριση στην προημιτελική φάση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Νέα άνετη επικράτηση είχε η εθνική ομάδα εφήβων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας, καθώς επιβλήθηκε του Καναδά με το εντυπωσιακό 30-9.

Με τους Αγγελόπουλο και Χατζή να πετυχαίνουν τα 15 από τα 30 γκολ, η εθνική ομάδα σημείωσε την 3η νίκη της σε αντίστοιχα παιχνίδια, έχοντας ήδη φθάσει στα 86 γκολ!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το βράδυ της Τετάρτης (1/7, 20:00) θα αντιμετωπίσει την Κίνα για την πρόκριση στους προημιτελικούς της Πέμπτης (2/7, 15:30) όπου τον νικητή περιμένει ήδη το Μαυροβούνιο.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 9-2, 5-1, 10-3.

Ελλάδα (Γιώργος Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Γεωρβασάκης 1, Αγγελόπουλος 8, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 2, Χατζής 7, Πατσιλινάκος 1, Κ. Μπιτσάκος 4, Σάρρος 1, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 2, Μαντζουρίδης 2.