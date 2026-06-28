Η Εθνική ομάδα εφήβων ξεκίνησε με το δεξί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα επικρατώντας με 23-12 της Αυστραλίας.

Ποδαρικό με νίκη για την Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της συγκεκριμένης κατηγορίας, που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Με τον Δημήτρη Χατζή να πετυχαίνει έξι γκολ (αναδείχθηκε MVP του αγώνα), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε εύκολα της Αυστραλίας με 23-12, το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) και πραγματοποίησε καθοριστικό βήμα για την πρώτη θέση του Ε΄Ομίλου.

Επόμενος αντίπαλος για το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη είναι το πρωί της Δευτέρας (29/6) στις 11:00 η αδύναμη Ν. Αφρική, η οποία το Σάββατο (27/6) ηττήθηκε από την Αυστραλία με 22-6 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Το ελληνικό συγκρότημα έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα τις προθέσεις του, αφού με όπλο την άμυνα προηγήθηκε με 5-0 στα πρώτα δέκα λεπτά και στη συνέχεια αύξησε σταδιακά τη διαφορά στο σκορ που έφθασε ακόμη και τα έντεκα γκολ, στο τελικό 23-12.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-5, 6-5, 7-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης 2, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 3, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 6, Μότσιας 2, Πατσιλινάκος 3, Κ. Μπιτσάκος, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 2.