Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας ενημέρωσε για την ημερομηνία των κληρώσεων σε Waterpolo League ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 2026-27.

Γνωστή έγινε η ώρα, η μέρα και η τοποθεσία των κληρώσεων στα πρωταθλήματα της Waterpolo League ανδρών και γυναικών. Όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η σχετική εκδήλωση.

Μέσω της ανακοίνωσής της η ΚΟΕ ενημερώνει πως οι κληρώσεις θα λάβουν μέρος στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Μαρούσι στις 19:00 το απόγευμα.

Η ανακοίνωση της ΚΟΕ

«Την μεθεπόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, θα γίνουν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Waterpolo League Ανδρών και Waterpolo League Γυναικών της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΕ.

Η εκδήλωση με τις κληρώσεις των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων της ελληνικής υδατοσφαίρισης είναι προγραμματισμένες για τις 7 μ.μ. της 8ης Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Μαρούσι».