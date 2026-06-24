Πόλο: Την Τετάρτη (8/7) η κλήρωτη των πρωταθλημάτων
Γνωστή έγινε η ώρα, η μέρα και η τοποθεσία των κληρώσεων στα πρωταθλήματα της Waterpolo League ανδρών και γυναικών. Όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η σχετική εκδήλωση.
Μέσω της ανακοίνωσής της η ΚΟΕ ενημερώνει πως οι κληρώσεις θα λάβουν μέρος στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Μαρούσι στις 19:00 το απόγευμα.
Η ανακοίνωση της ΚΟΕ
«Την μεθεπόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, θα γίνουν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Waterpolo League Ανδρών και Waterpolo League Γυναικών της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΕ.
Η εκδήλωση με τις κληρώσεις των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων της ελληνικής υδατοσφαίρισης είναι προγραμματισμένες για τις 7 μ.μ. της 8ης Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Μαρούσι».
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