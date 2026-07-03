Ο αριστερόχειρας Ολλανδός περιφερειακός Κας Τε Ριέλε θα συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Βουλιαγμένη.

Ο Κας Τε Ριέλε θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι της Βουλιαγμένης την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η διοίκηση του ΝΟΒ ανανέωσε τη συνεργασία της με τον 24χρονο αριστερόχειρα Ολλανδό περιφερειακό, που εντάχθηκε στους «μπέμπηδες» το περασμένο καλοκαίρι.

Πριν από την άφιξή του στη Βουλιαγμένη, ο Τε Ριέλε αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην κροατική Πριμόριε Ριέκα, με την οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Euro Cup του 2024, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Έχει, επίσης, αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, τα τελευταία πέντε χρόνια αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, με συμμετοχές σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο παίκτης δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανανεώνω το συμβόλαιό μου. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν ο προπονητής και η διοίκηση. Η Βουλιαγμένη είναι ένας εξαιρετικός Όμιλος με σπουδαίους ανθρώπους και γι’ αυτό η απόφασή μου να παραμείνω δεν ήταν δύσκολη».



