Ο Απόλλων Σμύρνης κόντρα στη Χόνβεντ και ο Πανιώνιος απέναντι στην Ντε Άκερ Μπολόνια, ψάχνουν την πρόκριση στον τελικό του Final 4 του Conference Cup στο Π. Φάληρο.

Η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό το Σαββατοκύριακο (2/3 Μαΐου) στο «Ρέστειο» κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου φιλοξενείται το Final 4 στο νεοσύστατο Final 4 του Conference Cup.

Ο Απόλλων Σμύρνης στον ρόλο του οικοδεσπότη, έχοντας και τη συνδρομή του Πανιώνιου θα δώσουν τις δικές τους μάχες.

Οι δύο προσφυγικοί σύλλογοι που γεννήθηκαν στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα στη Σμύρνη ως φιλαρμονικά σωματεία και μετεξελίχτηκαν σε γυμναστικούς συλλόγους έχουν τα δικά τους όνειρα, ο Απόλλων Σμύρνης να φθάσει σε μια νέα ιστορική ευρωπαϊκή κορυφή, τρία χρόνια μετά την κατάκτηση του Challenger Cup και ο Πανιώνιος να βρει ό,τι έχασε στους διπλούς τελικούς του Len Trophy το 2009 και το 2011.

Χόνβεντ - Απόλλων Σμύρνης (2/5, 19:00)

Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, για πολλούς συνθέτουν και οι πιο ισχυρές ομάδες της τελικής φάσης

Το πιο βαρύ σε ιστορία όνομα του Final 4, με βάση τους τίτλους, δεν είναι άλλο από αυτό της Χόνβεντ. Η ουγγρική ομάδα έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004, ήταν επίσης τρεις φορές φιναλίστ, ενώ εντός συνόρων μετρά έξι κατακτήσεις του πρωταθλήματος, τελευταίο το 2006 και έξι Κύπελλα, τελευταίο το 2010.

Στον όμιλο της προημιτελικής φάσης στη Νέα Σμύρνη πήρε την 1η θέση νικώντας την Ποζίλιπο Νάπολι με 15-12, την Τενερίφε με 16-15 και τον Πανιώνιο.



Στον πάγκο της έχει μια σπουδαία μορφή της ουγγρικής υδατοσφαίρισης, τον Μάρτον Ζίβος, ενώ στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας, Κριστόφ Τσόμα, ο Μπενγκεντούζ Εκλέρ και o γνωστός από το πέρασμά του από τον Απόλλωνα και τον Πανιώνιο, Νίκολα Μοσκόφ.

Ο Απόλλων Σμύρνης μετά την ιστορική κατάκτηση του Challenger Cup στις 29 Απριλίου 2023 επί της ισπανικής Τεράσα, ονειρεύεται έναν δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο.

Με εκείνη την επιτυχία έγινε η 3η ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, βάζοντας το όνομά του δίπλα στην πρωτοπόρο Βουλιαγμένη, με την κατάκτηση του κυπέλλου Κυπελλούχων το 1997 και τον Ολυμπιακού με τους θριάμβους στο Champions League το 2002 απέναντι στη Χόνβεντ και το 2018 κόντρα στην Προ Ρέκο και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ το 2002.

Από εκείνη την ομάδα στο σημερινό ρόστερ της «ελαφράς ταξιαρχίας» είναι ο αρχηγός Μάνος Σολανάκης, ο «μπόμπερ» Νίκολας Μπογκντάνοβιτς, ο Νίκος Γαρδίκας και ο Αλέξανδρος Αλαμάνος.

«Είχαμε θέσει από την αρχή ως ομάδα τον στόχο να φτάσουμε έως το τέλος της διαδρομής του Conference Cup. Απέχουμε δυο νίκες από το να το πετύχουμε. Έχοντας την συμπαράσταση των φιλάθλων μας θα κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο» δήλωσε ο τεχνικός του Απόλλωνα Σμύρνης, Τεό Λοράντος.

Για να βρεθεί στο Final 4 o Aπόλλων Σμύρνης πήρε τη 2η θέση στον προημιτελικό όμιλο που φιλοξένησε στο «Σεράφειο». Νίκησε τη Μόρναρ Σπλιτ 17-9, τη Ματαρό 15-10 και ηττήθηκε από την Ντε Ακερ Μπολόνια με 15-10.

Ντε Άκερ Μπολόνια - Πανιώνιος (2/5, 21:15)

O Πανιώνιος επιστρέφει σε τροχιά συμμετοχής σε ευρωπαϊκό τελικό για τρίτη φορά στην ιστορία του.

Ο «αιώνιος» έχει να επιδείξει δύο παρουσίες σε τελικούς του Len Trophy, με τη σπουδαία ομάδα που είχε στα χέρια του ως προπονητής ο Κώστας Λούδης.

Η πρώτη παρουσία στους διπλούς τελικούς με την ουγγρική Ζέγκεντ το 2009, αποτέλεσε και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Νίκη στη Νέα Σμύρνη με 8-6, με τη Ζέγκεντ να ισοφαρίζει την ήττα της στον επαναληπτικό με 12-10, να επικρατεί στα πέναλτι με 5-3 και να κατακτά το τρόπαιο.

Δύο χρόνια αργότερα ο Πανιώνιος ήταν και πάλι φιναλίστ, κόντρα στην ιταλική Σαβόνα, ο 1ος τελικός στη Νέα Σμύρνη έληξε ισόπαλος 9-9, με τη Σαβόνα να επικρατεί στην έδρα της με 11-3.

Προκρίθηκε στο Final 4 από τη 2η θέση του προημιτελικού ομίλου στη Νέα Σμύρνη. Νίκησε την Tενερίφε 15-8, την Ποζίλιπο Νάπολι 13-12 και ηττήθηκε από η Χόνβεντ με 15-12.

Η αντίπαλός του η Ντε Άκερ Μπολόνια ιδρύθηκε μόλις το 2017 και η παρουσία της στο Final 4 αποτελεί μια ξεχωριστή επιτυχία για την πόλη και ολόκληρη την περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια, όπου η υδατοσφαίριση δεν έχει να επιδείξει κάποιες περγαμηνές.

Ο 44χρονος τεχνικός της Φεντερίκο Μιστράντζελο θα στερηθεί των υπηρεσιών του πιο σημαντικού του παίκτη, του διεθνή Εντουάρντο Καμποπιάνο (αγωνίστηκε με την Ιταλία στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη), καθώς εδώ και δύο εβδομάδες ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο.

Η Ντε Άκερ στον όμιλο στο «Σεράφειο» πήρε την 1η θέση, εκτός από τον Απόλλωνα (14-11), νίκησε και τη Ματαρό 14-13, έτσι η ήττα από τη Μόρναρ Σπλιτ με 20-13 ήταν ανώδυνη.

Το πρόγραμμα του Final 4

Σάββατο 2 Μαΐου

Ημιτελικοί

19:00 Xόνβεντ – Απόλλων Σμύρνης (ΕΡΤ 2 Σπορ)

21:15 Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Κυριακή 3 Μαΐου

18:30 Μικρός τελικός

21:00 Μεγάλος τελικός

Εισιτήρια και πάρκινγκ στο Ρέστειο κολυμβητήριο

Με την προπώληση να έχει ολοκληρωθεί, πλέον, όσοι φίλαθλοι θελήσουν να παραβρεθούν στο Ρέστειο μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους στις δύο εισόδους του κολυμβητηρίου: Την κεντρική, αλλά και εκείνη που βρίσκεται στην πλευρά απέναντι από το κλειστό «Σοφία Μπεφόν».

Με απόφαση των διοργανωτών για κάθε αγωνιστική ημέρα του Final 4 του Conference Cup θα υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ. Δηλαδή θα υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο με το οποίο ο κάτοχός του θα μπορεί να παρακολουθήσει και τους δύο αυριανούς (2/5) ημιτελικούς, ενώ ενιαίο εισιτήριο, στην ίδια τιμή, των 10 ευρώ, θα διατίθεται και την Κυριακή 3 Μαΐου για τον μικρό και τον μεγάλο τελικό. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα εισέρχονται στο κολυμβητήριο δωρεάν. Αναφορικά με το παρκάρισμα, θα είναι ανοιχτό για το κοινό το μεγάλο ελεύθερο πάρκινγκ από την πλευρά του κλειστού «Σοφία Μπεφόν».

