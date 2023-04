Ο Απόλλων Σμύρνης κατέκτησε την ευρωπαϊκή κορυφή που διεκδικούσε, το βράδυ της Κυριακής επιστρέφει από τη Βαρκελώνη με το τρόπαιο του Challenger Cup, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να τρελαίνει κόσμο.

O ΓΣ Απόλλων Σμύρνης γιορτάζει έναν ευρωπαϊκό τίτλο, τον πρώτο στην ιστορία του προσφυγικού συλλόγου.

Η ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών στην 4η χρονιά που παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έφθασε στην ευρωπαϊκή κορυφή, έγινε η πρώτη ομάδα που το όνομά της χαράχτηκε στο νεοσύστατο Challenger Cup.

To εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της ισπανικής Τεράσα με 18-14 ήταν το κερασάκι στην τούρτα μιας πορείας που άρχισε από το Euro Cup και συνεχίστηκε στο Challenger Cup, τη νέα διοργάνωση της Len.

Στον Απόλλωνα το πίστευαν, δεν το έκρυβαν πως στόχος είναι να φθάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου, το πέτυχαν στη Βαρκελώνη και το βράδυ της Κυριακής (30/4, 21:50) οι φίλοι της «ελαφράς ταξιαρχίας» υπόσχονται ανάλογη της στιγμής υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ένα ταξίδι στο Challenger Cup από το Κραν της Σλοβενίας τον Νοέμβριο, με τρεις εύκολες νίκες στον προκριματικό όμιλο, πέρασε τον Φεβρουάριο από την Κωνσταντινούπολη και πριν καταλήξει στη Βαρκελώνη, έγινε και μια ενδιάμεση στάση για τα ημιτελικά στην Τενερίφη.

Έχοντας την ευκαιρία να ακολουθήσω την «ελαφρά ταξιαρχία» στην Κωνσταντινούπολη, για τον επαναληπτικό προημιτελικό με τη Γαλατασαράι.

Σε αυτές τις 48 ώρες κατάλαβα αμέσως κάποια πράγματα, το κυριότερο πως η ομάδα σφύζει από υγεία, ενθουσιασμό, αγάπη για το σπορ, όπως ένα εννιάχρονο παιδί, όσα και τα χρόνια ύπαρξης του τμήματος.

Και τώρα στη Βαρκελώνη ο Γιώργος Αφρουδάκης ήταν μαζί με τον αδελφό του Ζάχο, αυτοί ήταν οι δύο που είχαν την έμπνευση, το όραμα.

Οι Ζάχος και Γιώργος Αφρουδάκης

«Ο στόχος διεκδίκησης του Challenger Cup είναι εφικτός» δήλωνε ο τεχνικός Νίκος Δεληγιάννης στο Gazzetta στις 18 Φεβρουαρίου στην τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα με τη Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Και το επαναλάμβανε σε όλη την πορεία, μετά το 1ον τελικό με την Τεράσα και το ελάχιστο αβαντάζ του 12-11, έλεγε: «Μια χαρά νίκη είναι, τώρα αυτοί πρέπει να μας νικήσουν με δύο γκολ». Η πίστη του μεταδόθηκε και στους παίκτες και στο τέλος δικαιώθηκαν.

«Θέλω να βοηθήσω τον Απόλλωνα να πάρει έναν τίτλο» μας έλεγε στο λόμπι του ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη ο αρχηγός Μάνος Σολανάκης.

Και μετά την εύκολη επικράτηση με 16-8 επί της τουρκικής ομάδας, μάζεψε τους συμπαίκτες του γύρω του και έστειλε το μήνυμα λέγοντάς τους: «We have two more steps» («Έχουμε ακόμα δύο βήματα»). . Μετά ακούστηκε το «Τρεις αιώνες, δύο πατρίδες, μια ομάδα, Απόλλων».

Ο Νίκος Δεληγιάννης και ο βοηθός του Δημήτρης Μιτελούδης, δουλεύουν με παιδιά που δεν είναι γνωστά έξω από τον κόσμο της υδατοσφαίρισης, στην πλειοψηφία τους είναι παίκτες με ελάχιστη εμπειρία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και στη διαχείριση τέτοιων αγώνων.

Νίκος Δεληγιάννης και Γιώργος Αφρουδάκης



Όμως ανταποκρίθηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο σε όσα τους ζητήθηκαν, δικαιώνοντας τους εαυτούς τους για τον κόπο τους και τρελαίνοντας τους 70 περίπου Απολλωνιστές που βρέθηκαν δίπλα τους.

Και ποιος να το φανταζόταν, μερικά χρόνια πριν, το μπαρ τους γηπέδου της Ριζούπολης να γέμιζε από φίλους της ομάδας για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα υδατοσφαίρισης.

Και στο μυαλό μας έρχονται τα λόγια του Γιώργου Αφρουδάκη, παραμονές των τελικών με την Τεράσα.

«Δημιουργήσαμε την ομάδα με τη φιλοδοξία ο Απόλλων Σμύρνης να αποκτήσει ξανά λίγη από τη χαμένη του αίγλη».

Οι εικόνες, όχι τόσο από το «Σεράφειο», αλλά από τους Απολλωνιστές όλων των ηλικιών, που ταξίδεψαν στο προάστιο της Βαρκελώνης είναι χαρακτηριστική.

Στον Απόλλωνα, όμως δεν έχουν χρόνο για πολλούς πανηγυρισμούς. Η ομάδα 48 ώρες μετά την επιστροφή της στην Αθήνα θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα πρόκληση.

Το βράδυ της Τρίτης (2/5, 21:30) θα υποδεχθεί τη Βουλιαγμένη για τα ημιτελικά των πλέι οφ του πρωταθλήματος και έχοντας πετύχει το «μπρέικ» στην έδρα των «μπέμπηδων», έχει την ευκαιρία με νέα νίκη να τελειώσει τη σειρά και να βρεθεί για πρώτη φορά σε τελικούς του πρωταθλήματος.