Το προβάδισμα στη σειρά των αγώνων στα Play-Off της Waterpolo League πήρε ο Απόλλων Σμύρνης, επικρατώντας με κυριαρχικό τρόπο του Πανιώνιου με 20-13. Οι «κυανόλευκοι» έκαναν ένα σημαντικό βήμα ενόψει συνέχειας, αλλά και πριν την έναρξη του Final-4 στο Conference Cup.

Το σύνολο του Τέο Λοράντου μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο ματς και με 7-2 επιμέρους σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο πήρε σημαντική διαφορά. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ρυθμός έπεσε για τους γηπεδούχους με τον Πανιώνιο να μην μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω και η διαφορά των πέντε γκολ να παραμένει (10-5).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Απόλλων Σμύρνης έκανε και πάλι επιθετικό κρεσέντο και έβαλε γερά βάσεις για να πάρει τη νίκη στο πρώτο ματς της σειράς. Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό στην αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν γκολ - γκολ. Ο Πανιώνιος κατάφερε να μειώσει κατά ένα τέρμα τη διαφορά και το 20-13 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 3-3, 6-3, 4-5

Απόλλων Σμύρνης (Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 5, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 5, Ρομπόπουλος, Μύριλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 6, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος

Πανιώνιος (Δήμου): Πόρτερ, Μουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 2, Ανδριανόπουλος, Μουρίκης 3, Γούνας 5, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Ο. Καρατζάς, Μότσιας