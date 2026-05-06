Με γκολ του Μάριου Καπότση τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε εκτός έδρας τον Πανιώνιο με 13-12 και πέρασε στα ημιτελικά ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στη Water Polo League ανδρών.

Τρεις ημέρες μετά τη μονομαχία τους στον μικρό τελικό του Conference Cup, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε εκτός έδρας τον Πανιώνιο με 13-12, για το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών της Water Polo League ανδρών κι απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην κοινή τους έδρα το «Σεράφειο» κολυμβητήριο θα ψάξει για την υπέρβαση, την πρόκριση στη σειρά των τελικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα συνεχίσει για τις θέσεις 5-8 και κόντρα στον ΓΣ Περιστερίου θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης μπήκαν πιo συγκεντρωμένα στον αγώνα και προηγήθηκαν με 3-0 στο 4ο λεπτό. Όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, απάντησαν με το δικό τους 4-0 και με γκολ από τον Μουρίκη προσπέρασαν με 4-3 (3:39).

Ο Γούνας έκανε το 5-4 (2:10) και ο Μπογκντάνοβιτς ισοφάρισε σε 5-5, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της β' περιόδου.

Ο Γαρδίκας έκανε το 6-5 υπέρ του Απόλλωνα, όμως οι Παπάκος και Τακάτα έφεραν νέα ανατροπή για το 7-6 (4:07), με τον Ανδρέα Μπιτσάκο να διατηρεί το προβάδισμα 8-7 (1:10) και τον Γαρδίκα να ισοφαρίζει σε 8-8 (00:36).

Οι Σολανάκης (07:00) και Καπότσης (4:26) έφεραν ξανά τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού (10-9), με τον Γαρδίκα να πετυχαίνει το 11-10 (3:11), για την «ελαφρά ταξιαρχία».

Ο Μουρίκης (01:35) και Τακάτα (00:28) ισοφάρισαν σε 11-11 και 12-12 για τον Πανιώνιο, πριν ο Καπότσης σημειώσει το νικητήριο γκολ για τον Απόλλωνα (13-12), τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-2, 3-3, 4-5.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Παρτσόγλου, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 2, Τακάτα 3, Μουρίκης 2, Γούνας 2, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι, Μότσιας.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης 3, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.