Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών αντιμετωπίζει την Ιταλία το βράδυ της Παρασκευής (1/5) στο Ρότερνταμ στην πρεμιέρα της 1ης Κατηγορίας του World Cup.

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες, με την εθνική ομάδα πόλο γυναικών να παίρνει μέρος στην 1η Κατηγορία του World Cup, που ξεκινά στο Ρότερνταμ την Παρασκευή 1η Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Η Ελλάδα κατέκτησε τον τίτλο τον Απρίλιο του 2025 και τώρα αρχίζει την προσπάθειά της προκειμένου να πάρει την πρόκριση στο Super Final 8, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συμμετέχει στον Β' Όμιλο και στην πρεμιέρα της θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Παρασκευή (1/5, 21:15), ενώ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ολλανδία θα παίξει με την Αυστραλία (19:30).

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων οι δύο πρώτες ομάδες από τους δύο ομίλους, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση, θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-4.

Αντίστοιχα οι ομάδες που θα βρεθούν στην 3η και στην 4η θέση των ομίλων, σε νέο όμιλο θα παίξουν για τις θέσεις 5-8.

Tην πρόκριση από την 1η Κατηγορία στο Super Final 8 στο Σίδνεϊ θα πάρουν οι πέντε πρώτες ομάδες της κατάταξης. Αν η διοργανώτρια Αυστραλία, που θα αγωνιστεί στο Ρότερνταμ, είναι στην πεντάδα, αυτόματα εισιτήριο πρόκρισης δίνει και η 6η θέση.

Από τη 2η Κατηγορία την πρόκριση έχουν ήδη εξασφαλίσει η Ρωσία και η Κίνα.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ: «Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Η Φωτείνη Τριχά είναι εκτός εδώ και καιρό, όπως και από τον Ολυμπιακό.

Η Βάσω Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη δεν προπονούνται τις τελευταίες ημέρες αλλά θα έρθουν στην Ολλανδία και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους. Δυστυχώς, η προετοιμασία δεν γινόταν να είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα να πιάσει στάνταρ αγωνιστικά όπως το καλοκαίρι που υπάρχει μεγάλη προετοιμασία.

Το βασικότερο απ' όλα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση του Σίδνεϊ που θα μας δώσει κίνητρο για προπόνηση το καλοκαίρι και αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε την ομάδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Αυστραλία».



Η σύνθεση της εθνικής ομάδας: Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελευθερία Πλευρίτου, Βασιλική Πλευρίτου, Ελένη Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Διονυσία Κουρέτα, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Σοφία Τορνάρου, Ασπασία Φουράκη, Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

To πρόγραμμα της φάσης των ομίλων

Παρασκευή 1 Μαΐου

15:00 ΗΠΑ - Ουγγαρία (Α' Όμιλος)

16:45 Ιαπωνία - Ισπανία (Α' Όμιλος)

19:30 Ολλανδία - Αυστραλία (Β' Όμιλος)

21:15 Ιταλία - Ελλάδα (Β' Όμιλος)

Σάββατο 2 Μαΐου

15:00 Ουγγαρία - Ιαπωνία (Α' Όμιλος)

16:45 ΗΠΑ - Ισπανία (Α' Όμιλος)

19:30 Ελλάδα - Ολλανδία (Β' Όμιλος)

21:15 Αυστραλία - Ιταλία (Β' Όμιλος)

Κυριακή 3 Μαΐου

15:00 ΗΠΑ - Ιαπωνία (Α' Όμιλος)

16:45 Ουγγαρία - Ισπανία (Α' Όμιλος)

19:30 Ιταλία - Ολλανδία (Β' Όμιλος)

21:15 Ελλάδα - Αυστραλία (Β' Όμιλος)





