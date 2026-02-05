Δεν γινόταν να λείπει από το βάθρο! Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κυριάρχησε στον μικρό τελικό της Ιταλίας και με σκορ 15-8 πήρε τη νίκη και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Έβγαλε αντίδραση Παγκόσμιας πρωταθλήτριας και η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πρόσθεσε ακόμη ένα βάθρο στο ενεργητικό της. Επικρατώντας με 15-8 της Ιταλίας στον μικρό τελικό κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν άφησε την... άσχημη ήττα από την Ουγγαρία να της κοστίσει ψυχολογικά. Στον μικρό τελικό βρήκε για δεύτερη φορά απέναντί της την Ιταλία και κυριάρχησε για να φτάσει στην κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου. Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη ανεβαίνει για τρίτη διαδοχική φορά σε βάθρο επίσημης διοργάνωσης, προσθέτοντας το 6ο μετάλλιο της «γαλανόλευκης» σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η «γαλανόλευκη» από το πρώτο σπριντ κιόλας έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της στο ιταλικό σύνολο. Με πολύ καλή άμυνα και εξαιρετικές επιλογές στην επίθεση, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε προβάδισμα στον μικρό τελικό, το οποίο ολοένα και διεύρυνε.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήγε με το +3 (4-1) στη δεύτερη περίοδο, το οποίο διπλασίασε στη συνέχεια με τον επιθετικό ρυθμό να είναι φρενήρης. Με πλουραλισμό στο παιχνίδι, η Ελλάδα δεν σταμάτησε να... παραβιάζει την ιταλική εστία με το +6 να είναι η διαφορά του ημιχρόνου (10-4).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν χαλάρωσε! Χωρίς σταματημό συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά της, παίζοντας φανταστική άμυνα. Παρά ένα γκολ δεν κατάφερε να φτάσει σε διψήφια διαφορά (15-6) και έτσι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έκανε διαδικαστικό το τελευταίο οκτάλεπτο.

Στην τέταρτη περίοδο, η Ελλάδα δεν ήταν καθόλου παραγωγική αλλά αυτό δεν επηρέασε καθόλου το τελικό αποτέλεσμα. Η Ιταλία μείωσε κατά δύο τέρματα για να διαμορφωθεί το 15-8 ως το σκορ του μικρού τελικού.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-3, 5-2, 0-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.