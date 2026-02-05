Ο Ευάγγελος Δουδέσης διατήρησε την Ολλανδία στην κορυφή της Ευρώπης

Η Ολλανδία, με τον Ευάγγελο Δουδέση στη τεχνική ηγεσία, μετά το Αϊντχόφεν το 2024, πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο Φουνσάλ.

Η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην υδατοσφαίριση γυναικών, υπό τις τεχνικές οδηγίες του Ευάγγελου Δουδέση οι «οράνιε» νίκησαν την Ουγγαρία στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-13 (10-10 καν. αγ.) στο συγκλονιστικό μεγάλο τελικό στο Φουνσάλ.

Ο 41χρονος Έλληνας τεχνικός, που είναι πρώτος προπονητής στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας από τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά το Αϊντχόφεν το 2024, κατακτά το 2ο σερί διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που έρχεται να προστεθεί στο χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και στο χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα το 2023.

Ο τελικός χαρακτηρίστηκε από τις πολλές ανατροπές. Η Ουγγαρία μπήκε καλύτερα στον τελικό και προηγήθηκε με 2-0 και 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Όμως η Ολλανδία απάντησε με σερί 4-0, ξεφεύγοντας με 5-3, για να έρθει νέα ανατροπή, δύο γκολ από τη Βάλι κι ένα από την Κέζτελι, έφεραν τις Μαγυάρες στο 6-5, στα 3:48 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.

Όμως η Ολλανδία με τα γκολ από τις Λίεκε Ρόγκε και Μπόσφελντ μπήκε με προβάδισμα στο 4ο οκτάλεπτο (7-6).

To θρίλερ κορυφώθηκε, η Γκάρντα ισοφάρισε σε 7-7 (7:35) και 8-8 (6:44) για την Ουγγαρία, η Γιάουστρα έκανε το 10-9 για την Ολλανδία (4:39). Η Τίμπα με γκολ από τα δεξιά ισοφάρισε 10-10 στο 1:26, στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι.

Στη «ρωσική» ρουλέτα, η Λάουρα Άαρτς απέκρουσε τη 2η εκτέλεση πέναλτι της Ουγγαρία από την Κέζτελι, οι συμπαίκτριές της ήταν εύστοχες, με τη Λόλα Μουλχάουζεν να «σφραγίζει» την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, με την Ολλανδία να φθάνει στις επτά κατακτήσεις.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 4-5, 2-2, 4-3.

Τα πέναλτι: 3-5.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι 2, Βάρο 2, Ντομσόντι, Σουμέγκι, Αουμπέλι, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ, Ριμπάνσκα, Φάραγκο, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 2.

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Αρτς, Χικς, Φαν ντε Κρατς 3, Σάαπ, Κένινγκ 2, Μπόσφελντ 2, Μπέντε Ρόγκε, Ντε Βρίες, Γιάουστρα 1, Λίεκε Ρόγκε 1, Μουλχάουζεν 1, Τεν Μπρόεκ, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Γκόρτερ.