Η μεγάλη σε έκταση ήττα από την Αυστραλία, αποδείχθηκε καθοριστική στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας γυναικών να προκριθεί στην τελική φάση του World Cup και τo Super Final 8, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Η Ουγγαρία επικράτησε της Αυστραλίας με 9-7, στο παιχνίδι που άνοιξε την τελευταία αγωνιστική του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στην 1η Κατηγορία στο Ρότερνταμ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση, αφήνοντας εκτός συνέχειας την εθνική ομάδα.

Η Ελλάδα, κάτοχος του τίτλου, ολοκληρώνει την παρουσία της στον αγώνα με την Ιαπωνία, ακόμη κι αν νικήσει βγαίνει χαμένη στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία στο γκρουπ 5-8 και περιορίζεται στην έβδομη θέση της κατάταξης. Η παραπάνω εξέλιξη σημαίνει πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν έχει άλλες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς.