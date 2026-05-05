Η Εθνική ομάδα γυναικών γνώρισε την ήττα από την Αυστραλία με σκορ 17-6 στο πλαίσιο του προκριματικού τουρνουά του World Cup.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν κατάφερε να διατηρήσει τον πολύ καλό ρυθμό της από το ματς με την Ουγγαρία. Απέναντι στην Αυστραλία ηττήθηκε για δεύτερη σερί φορά στο προκριματικό τουρνουά στο World Cup με σκορ 17-6 και πλέον στην τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη απέναντι στην Ιαπωνία την τελευταία αγωνιστική.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αυστραλία να παίρνει το ρυθμό στα χέρια της. Οι Αυστραλέζες είχαν σε εξαιρετική κατάσταση την επίθεσή τους, παίζοντας αντίστοιχα καλά και στην άμυνα. Το γεγονός αυτό έφερε την Ελλάδα με την πλάτη στον τοίχο από πολύ νωρίς, με συνέπεια το πρώτο οκτάλεπτο να λείπει με σκορ 8-1 υπέρ της Αυστραλίας.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Αυστραλία συνέχισε τον πολύ καλό ρυθμό της επιθετικά όχι όμως και αμυντικά. Εκεί, η Ελλάδα βρήκε τις λύσεις για να πετύχει κάποια γκολ όμως δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, με την τυπικά γηπεδούχο να διευρύνει κατά ένα τέρμα το προβάδισμά της (12-4).

Το επόμενο μισό βρήκε ξανά την Αυστραλία να προηγείται με δέκα γκολ (14-4), αλλά την Εθνική να ρίχνει και πάλι στα οκτώ τέρματα τη διαφορά με δύο γκολ της Ξενάκη. Στο τέταρτο οκτάλεπτο το σύνολο του Χάρη Παυλίδη δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ, με συνέπεια να μην μπορεί να αποφύγει τη διψήφια διαφορά. Με τρία γκολ της Αυστραλίας διαμορφώθηκε το τελικό 17-6.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-3, 2-2, 3-0

Αυστραλία (Μ. Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι, Φασάλα 2, Χάλιγκαν 4, Γκριν 1, Άντριους 2, Νταλί 1, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 1, Κερνς, Γιάκοβιτς 4, Λονγκμαν, Μιτσέλο.

Ελλάδα (Χ. Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.