Μετά το ρεπό της Μ. Παρασκευής, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επέστρεψε ιδιαίτερα ορεξάτη στις υποχρεώσεις της στην 1η κατηγορία του World Cup, επικρατώντας επί της Ουγγαρίας με 16-10, στο κατάμεστο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Η εθνική ομάδα πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 στο τουρνουά και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4, 13:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) κόντρα στην Ισπανία.

Αυτό που χαρακτήρισε την προσπάθεια των παικτών της εθνικής ομάδας ήταν η διάθεση-κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.

Ο τερματοφύλακας Μάνος Ζερδεβάς ήταν εξαιρετικός, τελείωσε τον αγώνα με 12 αποκρούσεις σε 22 εντός εστίας σουτ (55%), ενώ στη διάρκεια του αγώνα είχε 6/9 στο ημίχρονο και 10/14.

Οι συμπαίκτες του έβγαλαν 12 μπλοκ, έναντι των δύο από τους Μαγυάρους, που τελείωσαν τον αγώνα με 10/36 σουτ (285).

Στην επίθεση η εθνική ομάδα βρήκε πολλές λύσεις από την περιφέρεια και με ποσοστό ευστοχίας στο 50% (16/32), έφθασε σε μια ευρεία νίκη.

Η Ελλάδα βρέθηκε να προηγείται με 7-1 στα μέσα της β' περιόδου, ανέβασε τη διαφορά στο 9-3 κι έπειτα στο 11-4.

Στη μοναδική τους αναλαμπή οι Ούγγροι, με τρία γκολ σε 80 δευτερόλεπτα μείωσαν σε 11-7, όμως η ελληνική απάντηση με τρία γκολ στην αρχή της 4ης περιόδου, έφερε το σκορ στο 14-7 (5:33), με την εθνική ομάδα μέσα σε αποθέωση να φθάνει στο τελικό 16-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.



H B' φάση των αγώνων

Γ' Όμιλος (Θέσεις 1-4)

Μ. Πέμπτη 9/4

Μ. Σάββατο 11/4

Ουγγαρία-Ελλάδα 10-16

19:45 Ιταλία-Ισπανία

Κυριακή του Πάσχα 12/4

13:00 Ισπανία-Ελλάδα

15:00 Ουγγαρία-Ιταλία

Βαθμολογία

1.Ισπανία 3 (13-9)

2.Ιταλία 3 (16-14)

3.Ελλάδα 3 (30-26)

4.Ουγγαρία 0 (19-29) 0

Δ' Όμιλος (Θέσεις 5-8)

Μ. Πέμπτη 9/4

Σερβία - ΗΠΑ 12-14

Κροατία-Ολλανδία 12-8

Μ. Σάββατο 11/4

Κροατία-ΗΠΑ 18-12

Σερβία-Ολλανδία 16-12

Κυριακή του Πάσχα 12/4

09:00 Σερβία-Κροατία

11:00 Ολλανδία-ΗΠΑ

Βαθμολογία

(2η αγωνιστική)