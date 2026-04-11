Ελλάδα-Ουγγαρία 16-10: Η άμυνα έφερε την ευρεία «γαλανόλευκη» νίκη στην Αλεξανδρούπολη
Μετά το ρεπό της Μ. Παρασκευής, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επέστρεψε ιδιαίτερα ορεξάτη στις υποχρεώσεις της στην 1η κατηγορία του World Cup, επικρατώντας επί της Ουγγαρίας με 16-10, στο κατάμεστο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.
Η εθνική ομάδα πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 στο τουρνουά και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4, 13:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) κόντρα στην Ισπανία.
Αυτό που χαρακτήρισε την προσπάθεια των παικτών της εθνικής ομάδας ήταν η διάθεση-κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.
Ο τερματοφύλακας Μάνος Ζερδεβάς ήταν εξαιρετικός, τελείωσε τον αγώνα με 12 αποκρούσεις σε 22 εντός εστίας σουτ (55%), ενώ στη διάρκεια του αγώνα είχε 6/9 στο ημίχρονο και 10/14.
Οι συμπαίκτες του έβγαλαν 12 μπλοκ, έναντι των δύο από τους Μαγυάρους, που τελείωσαν τον αγώνα με 10/36 σουτ (285).
Στην επίθεση η εθνική ομάδα βρήκε πολλές λύσεις από την περιφέρεια και με ποσοστό ευστοχίας στο 50% (16/32), έφθασε σε μια ευρεία νίκη.
Η Ελλάδα βρέθηκε να προηγείται με 7-1 στα μέσα της β' περιόδου, ανέβασε τη διαφορά στο 9-3 κι έπειτα στο 11-4.
Στη μοναδική τους αναλαμπή οι Ούγγροι, με τρία γκολ σε 80 δευτερόλεπτα μείωσαν σε 11-7, όμως η ελληνική απάντηση με τρία γκολ στην αρχή της 4ης περιόδου, έφερε το σκορ στο 14-7 (5:33), με την εθνική ομάδα μέσα σε αποθέωση να φθάνει στο τελικό 16-10.
Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3.
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.
Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.
H B' φάση των αγώνων
Γ' Όμιλος (Θέσεις 1-4)
Μ. Πέμπτη 9/4
- Ιταλία-Ελλάδα 16-14
- Ουγγαρία-Ισπανία 9-13
Μ. Σάββατο 11/4
- Ουγγαρία-Ελλάδα 10-16
- 19:45 Ιταλία-Ισπανία
Κυριακή του Πάσχα 12/4
- 13:00 Ισπανία-Ελλάδα
- 15:00 Ουγγαρία-Ιταλία
Βαθμολογία
- 1.Ισπανία 3 (13-9)
- 2.Ιταλία 3 (16-14)
- 3.Ελλάδα 3 (30-26)
- 4.Ουγγαρία 0 (19-29) 0
Δ' Όμιλος (Θέσεις 5-8)
Μ. Πέμπτη 9/4
- Σερβία - ΗΠΑ 12-14
- Κροατία-Ολλανδία 12-8
Μ. Σάββατο 11/4
- Κροατία-ΗΠΑ 18-12
- Σερβία-Ολλανδία 16-12
Κυριακή του Πάσχα 12/4
- 09:00 Σερβία-Κροατία
- 11:00 Ολλανδία-ΗΠΑ
Βαθμολογία
(2η αγωνιστική)
- 1.Κροατία 6 (30-20)
- 2.ΗΠΑ 3 (26-30)
- 3.Σερβία 3 (28-26)
- 4.Ολλανδία 0 (8-12)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.