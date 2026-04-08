Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε τη νίκη επί της Ολλανδίας με 14-11 και προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup καθώς και στα Super Final του θεσμού.

Δεύτερη σερί νίκη για την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών στα προκριματικά του World Cup. Απέναντι στην Ολλανδία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήθελα τη νίκη για να πάρει το εισιτήριο τόσο για την τελική φάση της διοργάνωσης που λαμβάνει χώρα στην Αλεξανδρούπολη, όσο και για τα Super Final τα οποία θα διεξαχθούν στην Αυστραλία το καλοκαίρι. Έτσι με 14-11 η «γαλανόλευκη» έκανε το καθήκον της και πήρε τη νίκη.

Η Εθνική ξεκίνησε με το πόδι στο... γκάζι το ματς και με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο ματς κόντρα στη Σερβία. Με δύο γκολ του Έλληνα αρχηγού, η «γαλανόλευκη» πήρε δύο φορές το προβάδισμα (2-1), το οποίο όμως λίγο αργότερα έχασε με τους Ολλανδούς ν' ανατρέπουν το σκορ (3-2).

Βέβαια, στο οκτάλεπτο τον τελευταίο λόγο είχαν οι Έλληνες και πάλι, οι οποίοι με 2-0 σερί κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα πριν το τέλος (3-4).

Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική ομάδα διεύρυνε το προβάδισμα της στα τρία γκολ (3-6). Όμως, η Ολλανδία με τη σειρά της μείωσε στο ελάχιστο (5-6), το οποίο έκανε ξανά λίγο αργότερα (7-8).

Οι «οράνιε» στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης εμφανίστηκαν σε καλύτερη κατάσταση και με το δικό τους επιθετικό σερί ανέτρεψαν για ακόμη μία φορά το σκορ στο ματς (9-8). Ωστόσο αυτή ήταν και η τελευταία φορά που οι Ολλανδοί βρέθηκαν με το προβάδισμα.

Στη συνέχεια, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε και πάλι την κατάσταση στα χέρια του για να πάρει τα πρωτεία στο σκορ. Παρά τις προσπάθειες των τυπικά γηπεδούχων, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών διατήρησε τη διαφορά στο σκορ και στη συνέχεια τη διεύρυνε, διαμορφώνοντας το τελικό 14-11 υπέρ της.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-4, 2-2, 2-4

Ολλανδία (Μπράνκο Μίτροβιτς): Σπάικερ, Γκμπανταμάσι, Ρουουεχορστ, Βαν ντερ Βέρβε, Μ. Βαν ντερ Βάιντεν, Μπάκερ, Τε Ριέλε, Ζ. Βαν ντερ Βάιντεν, Βαν ντεν Μπουγκ, Ντε Βέερντ, Σνελ, Τε Μπροκ, Καμπούρτ, Χοφμάιγερ.

Ελλάδα: Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης, Χατζής, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας.