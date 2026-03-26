Ο Πανιώνιος επικράτησε με άνεση και επί της Γαλατάσαραϊ με 13-6 και με τη δεύτερη νίκη του πέρασε στα ημιτελικά του Final 8 στο Conference Cup γυναικών στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος πέτυχε τον... χαμηλό στόχο στο Final 8 του νεοσύστατου Conference Cup γυναικών, που φιλοξενείται από το πρωί της Πέμπτης (26/3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Οι «κυανέρυθρες» νίκησαν τη Γαλατάσαραϊ με 13-6 και πετυχαίνοντας το δύο στα δύο στον Α' Όμιλο εξασφάλισαν την παρουσία του στα ημιτελικά της διοργάνωσης, το Σάββατο (28/3).

Ο Πανιώνιος το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3, 13:00) θα ολοκληρώσει τους αγώνες του απέναντι στην ισπανική, Τενερίφε Ετσέιδε με στόχο να τριπλασιάσει τις νίκες τους και να περάσει στον ημιτελικό από την 1η θέση του ομίλου, έτσι ώστε στον ημιτελικό να αντιμετωπίσει τη 2η ομάδα του Β' Ομίλου, όπου βρίσκονται τα Χανιά.

Όπως και στον πρωινό αγώνα του προγράμματος απέναντι στη ρουμανική Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία, ο Πανιώνιος δεν είχε προβλήματα απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Δέχθηκε μόλις ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε με 7-1, ανέβασε τη διαφορά στο 9-1, μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο με διαφορά επτά γκολ (11-4) και με άνεση πήρε το τρίποντο με 13-6.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 0-4, 3-4, 2-2.

Γαλατάσαραϊ (Βλάντιμιρ Μάρκοβιτς): Αϊντινλίκ, Σεκερτσίογλου, Μπουραλί 3, Ερμάκοβα, Ιβανόβα, Τεμέλ 1, Οζντεμίρ, Γιαραγιάν, Τσενγκίζ, Εμερσον 2, Οζπεκινσέλ, Ιλτέρ, Εργκούν, Καλόνι.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 6, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ, Μ. Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου, Ρένερ 1, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.

Οι βαθμολογίες

Α' όμιλος

(2η αγωνιστική)

1.Πανιώνιος 6

2.Τενερίφε 3*

3.Ουνιρέα 0*

4.Γαλατάσαραϊ 0

*Με παιχνίδι λιγότερο

Β' Όμιλος

(1η αγωνιστική)

1.Χανιά 3

2.Κοζέντσα 3

3.Σαντ Φελίου 0

4.Μλάντοστ 0

To πρόγραμμα του Final 8

Πέμπτη 26/3

Τενερίφε Ετσέιδε - Γαλατάσαραϊ 17-12 (A' Όμιλος)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία - Πανιώνιος 2-14 (A' Όμιλος)

Κοζέντσα - Σαντ Φελίου 15-12 (Β' Όμιλος)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Χανιά 9-13 (Β' Όμιλος)

Γαλατάσαραϊ - Πανιώνιος 6-13 (A' Όμιλος)

21:30 Τενερίφε Ετσέιδε- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (A' Όμιλος)

Παρασκευή 27/3

09:30 Σαντ Φελίου – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

11:15 Χανιά – Κοζέντσα (Β’ Όμιλος)

13:00 Τενερίφε Ετσέιδε – Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)

18:00 Γαλατάσαραϊ – Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Α’ Όμιλος)

19:45 Σαντ Φελίου – Χανιά (Β’ Όμιλος)

21:30 Κοζέντσα – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

Σάββατο 28/3

10:00 Θέσεις 5-8 4ος Α’ – 3ος Β’

12:00 Θέσεις 5-8 4ος Β’ – 3ος Α’

18:00 Ημιτελικός 1ος Α’ – 2ος Β’

20:00 Ημιτελικός 1ος Β’ – 2ος Α’

Κυριακή 29/3