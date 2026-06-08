Ο ολυμπιονίκης στο Τόκιο και πρωταθλητής Ευρώπης στο Βελιγράδι, Τζόρτζε Λάζιτς ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο και ο 30χρονος Σέρβος θα αποτελεί τη νέα δύναμη της ομάδας στη θέση του φουνταριστού.

Ο ερχομός του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στην τεχνική ηγεσία του Πανιώνιου, φέρνει και πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας πόλο ανδρών και η κίνηση που ξεχωρίζει δεν είναι άλλα από την απόκτηση του Τζόρτζε Λάζιτς.

Ο 30χρονος Σέρβος φουνταριστός θα φορέσει το σκουφάκι του «αιώνιου» σε μια από τις πιο δυνατές κινήσεις στην ιστορία του τμήματος. Ο Τζόρτζε Λάζιτς αποτέλεσε μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το καλοκαίρι του 2021, επικρατώντας στον τελικό της εθνικής ομάδας με 13-10, ενώ έγινε και πρωταθλητής Ευρώπης τον περασμένο Ιανουάριο στο Βελιγράδι.

Ο Λάζιτς άρχισε την καριέρα του από την Παρτιζάν, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, συνέχισε στην ουγγρική Ζόλνοκι κι έπειτα στην Μπρέσια, με την οποία έγινε πρωταθλητής Ιταλίας το 2021, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια έπαιξε στη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι.

Ριστίστεβιτς, Λαμπάτος κι έπεται συνέχεια

Ο Λάζιτς δεν θα είναι ο μόνος Σέρβος στον Πανιώνιο της νέας χρονιάς, καθώς την εστία του θα υπερασπίζεται ο Ντιμίτριε Ριστίτσεβιτς, ο 35χρονος παίκτης θα αντικαταστήσει τον Αυστραλό, Νικ Πόρτερ, που οδεύει προς τη Μαρσέιγ.

Τελεταία χρονικά κίνηση του Πανιώνιου είναι ο Άγγελος Λαμπάτος, ο 18χρονος περιφερειακός είναι από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της ελληνικής υδατοσφαίρισης και προέρχεται από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, με τον οποίο πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα και καθιερώθηκε σε επίπεδο της Α1 ανδρών.

Το βέβαιο για την ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι πως η ενίσχυση δεν σταματά εδώ, με τον Χατζηθεοδώρου να έχει στα σχέδιά του για δύο παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε στον ΠΑΟΚ.