Ο Πανιώνιος νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τη ρουμανική Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία με 14-2, στην πρεμιέρα του 1ου Final 8 του Conference Cup στο πόλο γυναικών, που φιλοξενεί στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε έναν πρωινό περίπατο στην πρεμιέρα του στο Final 8 του Conference Cup, που φιλοξενείται από το πρωί της Πέμπτης (26/3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία επί της Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία από τη Ρουμανία με 14-2 σε παιχνίδι για τον Α' Όμιλο κι αν το απόγευμα (19:45) νικήσουν και τη Γαλατάσαραϊ τότε από σήμερα εξασφαλίζουν την πρόκριση για τον ημιτελικό του Σαββάτου (28/3).

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/3, 18:00) πρεμιέρα στο Final 8 θα κάνουν και τα Χανιά αντιμετωπίζοντας τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ για τον Β' Όμιλο.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 0-2, 0-5, 1-4

Ουνιρέα (Οβίντιου-Λούσιαν Ποκόλ): Ντβορζέσκα, Λόπεζ 1, Νοβασεάν, Ραχμάνοβα, Γκαρλόμπο, Γκόρνταν, Βιρτόσου, Σάμουελ, Ντίαθ 1, Ματέι Γκουίμαν, Λαμπόντς, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου 2, Ρακιντζή, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 3, Παπαναστασίου, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ, Κάτσιου,

To πρόγραμμα του Final 8

Πέμπτη 26/3

Τενερίφε Ετσέιδε - Γαλατάσαραϊ 17-12 (A' Όμιλος)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία - Πανιώνιος 2-14 (A' Όμιλος)

13:00 Κοζέντσα - Σαντ Φελίου (Β' Όμιλος)

18:00 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Χανιά (Β' Όμιλος)

19:45 Γαλατάσαραϊ - Πανιώνιος (A' Όμιλος)

21:30 Τενερίφε Ετσέιδε- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (A' Όμιλος)



Παρασκευή 27/3

09:30 Σαντ Φελίου – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

11:15 Χανιά – Κοζέντσα (Β’ Όμιλος)

13:00 Τενερίφε Ετσέιδε – Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)

18:00 Γαλατάσαραϊ – Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Α’ Όμιλος)

19:45 Σαντ Φελίου – Χανιά (Β’ Όμιλος)

21:30 Κοζέντσα – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

Σάββατο 28/3

10:00 Θέσεις 5-8 4ος Α’ – 3ος Β’

12:00 Θέσεις 5-8 4ος Β’ – 3ος Α’

18:00 Ημιτελικός 1ος Α’ – 2ος Β’

20:00 Ημιτελικός 1ος Β’ – 2ος Α’

Κυριακή 29/3