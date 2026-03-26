Πανιώνιος: Πρεμιέρα με περίπατο στο Final 8 του Conference Cup στη Νέα Σμύρνη
Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε έναν πρωινό περίπατο στην πρεμιέρα του στο Final 8 του Conference Cup, που φιλοξενείται από το πρωί της Πέμπτης (26/3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.
Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία επί της Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία από τη Ρουμανία με 14-2 σε παιχνίδι για τον Α' Όμιλο κι αν το απόγευμα (19:45) νικήσουν και τη Γαλατάσαραϊ τότε από σήμερα εξασφαλίζουν την πρόκριση για τον ημιτελικό του Σαββάτου (28/3).
Το απόγευμα της Πέμπτης (26/3, 18:00) πρεμιέρα στο Final 8 θα κάνουν και τα Χανιά αντιμετωπίζοντας τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ για τον Β' Όμιλο.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 0-2, 0-5, 1-4
Ουνιρέα (Οβίντιου-Λούσιαν Ποκόλ): Ντβορζέσκα, Λόπεζ 1, Νοβασεάν, Ραχμάνοβα, Γκαρλόμπο, Γκόρνταν, Βιρτόσου, Σάμουελ, Ντίαθ 1, Ματέι Γκουίμαν, Λαμπόντς, Λόριντς, Μποροντάτσι, Νάγκι
Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου 2, Ρακιντζή, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 3, Παπαναστασίου, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Άουτ, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ, Κάτσιου,
To πρόγραμμα του Final 8
Πέμπτη 26/3
- Τενερίφε Ετσέιδε - Γαλατάσαραϊ 17-12 (A' Όμιλος)
- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία - Πανιώνιος 2-14 (A' Όμιλος)
- 13:00 Κοζέντσα - Σαντ Φελίου (Β' Όμιλος)
- 18:00 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Χανιά (Β' Όμιλος)
- 19:45 Γαλατάσαραϊ - Πανιώνιος (A' Όμιλος)
- 21:30 Τενερίφε Ετσέιδε- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (A' Όμιλος)
Παρασκευή 27/3
- 09:30 Σαντ Φελίου – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)
- 11:15 Χανιά – Κοζέντσα (Β’ Όμιλος)
- 13:00 Τενερίφε Ετσέιδε – Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)
- 18:00 Γαλατάσαραϊ – Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Α’ Όμιλος)
- 19:45 Σαντ Φελίου – Χανιά (Β’ Όμιλος)
- 21:30 Κοζέντσα – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)
Σάββατο 28/3
- 10:00 Θέσεις 5-8 4ος Α’ – 3ος Β’
- 12:00 Θέσεις 5-8 4ος Β’ – 3ος Α’
- 18:00 Ημιτελικός 1ος Α’ – 2ος Β’
- 20:00 Ημιτελικός 1ος Β’ – 2ος Α’
Κυριακή 29/3
- 09:00 Θέσεις 7-8
- 10:45 Θέσεις 5-6
- 12:30 Μικρός Τελικός
- 14:30 Μεγάλος Τελικός
