Χανιά: Πρεμιέρα με νίκη στο Final 8 του Conference Cup στη Νέα Σμύρνη
Μετά τον Πανιώνιο και τα Χανιά άρχισαν με νίκη την παρουσία τους στο Final 8 του Conference Cup γυναικών, που άρχισε από το πρωί της Πέμπτης (26/3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.
Η ομάδα της Κρήτης, στη δική της πρεμιέρα, νίκησε εύκολα τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 13-9, σε παιχνίδι για τον Β' Όμιλο.
Ο ΝΟΧ θα συνεχίσει τους αγώνες του την Παρασκευή (27/3), το πρωί θα παίξει με την ιταλική Κοζέντσα (11:15) και το απόγευμα με την ισπανική Σαν Φελίου (19:45), διεκδικώντας ένα από τα δύο εισιτήρια για τα ημιτελικά.
Στο παιχνίδι με τη Μλάντοστ, τα Χανιά προηγήθηκαν με 3-0 στα μέσα της 1ης περιόδου και με ένα επιμέρους 4-0 ξέφυγαν 7-2 στο 12ο λεπτό.
Συντήρησε διαφορά τεσσάρων γκολ, 9-5 και 10-6 στο 3ο οκτάλεπτο, έφθασε στο 11-6 στην αρχή της 4ης περιόδου, για να φθάσει χωρίς προβλήματα στο τελικό 13-9.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-4, 1-2, 3-3.
Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Γιόσκο Κρέκοβιτς): Λέριντς, Γιάντρεσιτς, Πέσιτς, Ρόγκουλ 2, Τζάγια, Γκλας 4, Μέντιτς 1, Άλαματ, Μπρίκιτσιτς, Στιπάνοφ 1, Ετέροβιτς 1, Λούλιτς, Φρκέτιτς, Γιάζβιν.
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη , Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 4, Στρατιδάκη 4, Κώτσια, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη.
To πρόγραμμα του Final 8
Πέμπτη 26/3
- Τενερίφε Ετσέιδε - Γαλατάσαραϊ 17-12 (A' Όμιλος)
- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία - Πανιώνιος 2-14 (A' Όμιλος)
- Κοζέντσα - Σαντ Φελίου 15-12 (Β' Όμιλος)
- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Χανιά 9-13 (Β' Όμιλος)
- 19:45 Γαλατάσαραϊ - Πανιώνιος (A' Όμιλος)
- 21:30 Τενερίφε Ετσέιδε- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (A' Όμιλος)
Παρασκευή 27/3
- 09:30 Σαντ Φελίου – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)
- 11:15 Χανιά – Κοζέντσα (Β’ Όμιλος)
- 13:00 Τενερίφε Ετσέιδε – Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)
- 18:00 Γαλατάσαραϊ – Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Α’ Όμιλος)
- 19:45 Σαντ Φελίου – Χανιά (Β’ Όμιλος)
- 21:30 Κοζέντσα – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)
Σάββατο 28/3
- 10:00 Θέσεις 5-8 4ος Α’ – 3ος Β’
- 12:00 Θέσεις 5-8 4ος Β’ – 3ος Α’
- 18:00 Ημιτελικός 1ος Α’ – 2ος Β’
- 20:00 Ημιτελικός 1ος Β’ – 2ος Α’
Κυριακή 29/3
- 09:00 Θέσεις 7-8
- 10:45 Θέσεις 5-6
- 12:30 Μικρός Τελικός
- 14:30 Μεγάλος Τελικός
