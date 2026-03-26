Τα Χανιά νίκησαν τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 13-9 στη δική τους πρεμιέρα στο Final 8 του Conference Cup γυναικών που άρχισε στη Νέα Σμύρνη.

Μετά τον Πανιώνιο και τα Χανιά άρχισαν με νίκη την παρουσία τους στο Final 8 του Conference Cup γυναικών, που άρχισε από το πρωί της Πέμπτης (26/3) στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα της Κρήτης, στη δική της πρεμιέρα, νίκησε εύκολα τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 13-9, σε παιχνίδι για τον Β' Όμιλο.

Ο ΝΟΧ θα συνεχίσει τους αγώνες του την Παρασκευή (27/3), το πρωί θα παίξει με την ιταλική Κοζέντσα (11:15) και το απόγευμα με την ισπανική Σαν Φελίου (19:45), διεκδικώντας ένα από τα δύο εισιτήρια για τα ημιτελικά.

Στο παιχνίδι με τη Μλάντοστ, τα Χανιά προηγήθηκαν με 3-0 στα μέσα της 1ης περιόδου και με ένα επιμέρους 4-0 ξέφυγαν 7-2 στο 12ο λεπτό.

Συντήρησε διαφορά τεσσάρων γκολ, 9-5 και 10-6 στο 3ο οκτάλεπτο, έφθασε στο 11-6 στην αρχή της 4ης περιόδου, για να φθάσει χωρίς προβλήματα στο τελικό 13-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-4, 1-2, 3-3.

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Γιόσκο Κρέκοβιτς): Λέριντς, Γιάντρεσιτς, Πέσιτς, Ρόγκουλ 2, Τζάγια, Γκλας 4, Μέντιτς 1, Άλαματ, Μπρίκιτσιτς, Στιπάνοφ 1, Ετέροβιτς 1, Λούλιτς, Φρκέτιτς, Γιάζβιν.

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη , Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 4, Στρατιδάκη 4, Κώτσια, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη.

To πρόγραμμα του Final 8

Πέμπτη 26/3

Τενερίφε Ετσέιδε - Γαλατάσαραϊ 17-12 (A' Όμιλος)

Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία - Πανιώνιος 2-14 (A' Όμιλος)

Κοζέντσα - Σαντ Φελίου 15-12 (Β' Όμιλος)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Χανιά 9-13 (Β' Όμιλος)

19:45 Γαλατάσαραϊ - Πανιώνιος (A' Όμιλος)

21:30 Τενερίφε Ετσέιδε- Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία (A' Όμιλος)

Παρασκευή 27/3

09:30 Σαντ Φελίου – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

11:15 Χανιά – Κοζέντσα (Β’ Όμιλος)

13:00 Τενερίφε Ετσέιδε – Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)

18:00 Γαλατάσαραϊ – Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Α’ Όμιλος)

19:45 Σαντ Φελίου – Χανιά (Β’ Όμιλος)

21:30 Κοζέντσα – Μλάντοστ (Β’ Όμιλος)

Σάββατο 28/3

10:00 Θέσεις 5-8 4ος Α’ – 3ος Β’

12:00 Θέσεις 5-8 4ος Β’ – 3ος Α’

18:00 Ημιτελικός 1ος Α’ – 2ος Β’

20:00 Ημιτελικός 1ος Β’ – 2ος Α’

Κυριακή 29/3

09:00 Θέσεις 7-8

10:45 Θέσεις 5-6

12:30 Μικρός Τελικός

14:30 Μεγάλος Τελικός



