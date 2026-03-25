Η Φερεντσβάρος μετά την εντός έδρας από την Προ Ρέκο, άνοιξε λογαριασμό στον Β΄ Όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League, στο πόλο ανδρών, νικώντας εκτός έδρας το Ανόβερο με 21-13.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια, πήρε γκολ από 10 παίκτες κι ανάμεσά τους ο Στέλιος Αργυρόπουλος με δύο.

Την ίδια ώρα στη Γένοβα η Προ Ρέκο προηγήθηκε με 7-2 επί της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στο ημίχρονο κι έφθασε με άνεση στο τελικό 13-10, για τη 2η νίκη της στον όμιλο.

Τα στοιχεία των αγώνων

Ανόβερο-Φερεντσβάρος 13-21

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-5, 3-6, 4-5

Ανόβερο (Αλεκσάνταρ Ράντοβιτς): Μάτσαν 2, Κούπερς 1, Στρελέζκι 4, Μπούχα 1, Μιλάρντοβιτς 2, Γκάνσεν 1, Βουκίσεβιτς 2.

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Λουγκόσι 1, Μάνχερτζ 1, Νάγκι 4, Βάμος 3, Ντι Σόμα 2, Φέκετε 2, Αργυρόπουλος 2, Βάργκα 2, Βέντελ Κσάμπα Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 2.

Προ Ρέκο - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 13-10

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 2-0, 4-5, 2-3.

Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Ντι Φούλβιο 2, Γρανάδος 2, Κανέλα 2, Φοντέλι 2, Παβιγιάρντ 2, Ιόκι Γκράτα 1, Ίρβινγκ 1, Κάσια 1.

Μλάντοστ (Ζόραν Μπάγιτς): Ραντούλοβιτς 2, Λάζιτς 1, Ναγκάεφ 1, Βρίλιτς 1, Χαρκόφ 5.

Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο

(2η αγωνιστική)

1.Προ Ρέκο 6

2.Φερεντσβάρος 3

3.Μλάντοστ 3

4.Ανόβερο 0

Η 3η αγωνιστική (1/4)