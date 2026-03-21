Ο Πανιώνιος στο Final 4 του Conference Cup, τελικός ο Απόλλων με τη Ματαρό

Ο Πανιώνιος νικώντας την Ποζίλιπο Νάπολι με 13-12 στη Νέα Σμύρνη, εξασφάλισε μια θέση στο Final 4 του Conference Cup, ο Απόλλων Σμύρνης πρέπει να νικήσει τη Ματαρό, για να είναι εκεί.

Ο Πανιώνιος από το βράδυ του Σαββάτου (21/3) πανηγυρίζει μια σπουδαία επιτυχία, την πρόκριση στο Final 4 του Conference Cup ανδρών.

Οι «κυανέρυθροι» νίκησαν την Ποζίλιπο Νάπολι 13-12, στη 2η αγωνιστική του Α΄ ομίλου, ο οποίος φιλοξενείται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, έκαναν το «2 στα 2» κι εξασφάλισαν μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Τις νίκες της διπλασίασε και η Χόνβεντ, επικρατώντας επί της Τενερίφε Ετσέιντε με 16-15. Έτσι ο Πανιώνιος και η ουγγρική ομάδα πήραν τα δύο εισιτήρια και την Κυριακή (22/3) θα παίξουν για την 1η θέση.

Αντίθετα ο Απόλλων Σμύρνης ηττήθηκε από την Ντε Άκερ Μπολόνια με 14-11 στη 2η αγωνιστική του Β' Ομίλου στο «Σεράφειο». Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας με την ισπανική Ματαρό, που νίκησε τη 14-12 την Μόρναρ Σπλιτ, το πρωί της Κυριακής (22/3, 11:30) θα κρίνει το δεύτερο εισιτήριο για το Final 4. H Nτε Άκερ καπάρωσε την πρώτη θέση στον όμιλο.

Tα στοιχεία των αγώνων

Ποζίλιπο Νάπολι - Πανιώνιος 12-13

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-3, 5-4, 2-3

Ποζίλιπο Νάπολι (Τζουζέπε Πόρτσιο): Ράντοβιτς 3, Ματιέλο 3, Αϊέλο 1, Κουκοβίλο 1, Ροκίνο 3, Μπερτόλι 1.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Ανδρ. Μπιτσάκος 3, Τακάτα 1, Μουρίκης 2, Γούνας 5, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Μότσιας.

Απόλλων Σμύρνης - Ντε Άκερ 11-14

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-5, 1-3, 4-4

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 2, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης 1, Σολανάκης, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ.

Ντε Άκερ (Φεντερίκο Μιστράντζελο): Βάλε, Μαρτίνι, Μπαρντούλα, Μπραγκαντίνι 2, Μακφάρλαντ 1, Καμποπιάνο 5, Πάιντερ, Μιλάκοβιτς 2, Έρντελι, Ντι Μούρο 2, Λούτσι 1, Ουρμπινάτι 1, Σαντίνι, Μπάροβιτς

Οι βαθμολογίες των ομίλων

Α' Όμιλος

1.Πανιώνιος 6

2.Χόνβεντ 6

3.Ποζίλιπο 0

4.Τενερίφε 0

Β' Όμιλος

1.Ντε Άκερ 6

2.Απόλλων Σμ. 3

3.Ματαρό 3

4.Μόρναρ 0

Η 3η αγωνιστική

Κυριακή 22/3

Α' Όμιλος

11:30 Τενερίφε-Ποζίλιπο

13:30 Πανιώνιος-Χόνβεντ

Β' Όμιλος