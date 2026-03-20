O Πανιώνιος κυριάρχησε απέναντι στην Τενερίφε Ετσέιντε, επικρατώντας με το 15-8 στη Νέα Σμύρνη κι έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Final 4 του νεοσύστατου Conference Cup.

Ο «αιώνιος» φιλοξενεί τον Α΄ όμιλο στο κολυμβητήριο της Αρτάκης, με τις δύο πρώτες ομάδες να παίρνουν την πρόκριση στην τελική φάση.

Ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο τρίποντο και μια χρήσιμη διαφορά απέναντι στην Τενερίφε κι το Σάββατο (21/3, 18:00) νικήσει και την Ποζίλιπο Νάπολι, τότε θα έχει «αγκαλιάσει» τον μεγάλο στόχο του.

Μετά το αρχικό προβάδισμα από την ισπανική ομάδα, ο Πανιώνιος προηγήθηκε 4-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Με γκολ από τον Γούνα διατήρησε το +4 (6-2), με την Τενερίφε Ετσέιντε να κάνει το δικό της σερί και να κλείνει τη διαφορά στο 6-5 για το πρώτο ημίχρονο.

Ο Πανιώνιος καθάρισε τον αγώνα στον 3ο οκτάλεπτο, με γκολ των Μουρίκη, Καπετανάκη και Ανδρέα Μπιτσάκου ξέφυγε με 9-5, με τους Καρατζά (δύο γκολ) και Σουζούκι να παίρνουν σειρά, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 12-6.

Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε και το 4ο οκτάλεπτο, νέο 3-0 από τον Πανιώνιο έφερε το σκορ στο 15-7, με τους φιλοξενούμενους απλά να μειώνουν στο τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-4, 6-1, 3-2.

Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Καρατζάς 3, Παπάκος, Σουζούκι 5, Ανδ. Μπιτσάκος 3, Τακάτα, Μουρίκης 1, Γούνας 1, Κουκουνάς 1, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Μότσιας.

Τενερίφε Ετσέιντε (Άλμπερτ Εσπανιόλ): Σκόκαντιτς, Γκορία 1, Αντιόν Βαλίνας 3, Ντίαζ, Πιάτκιν, Αράια 1, Ραμίρεζ, Γκαρσία, Ντε Βερντ 2, Προύνελ, Γκουτιέρεζ 1, Ακούνα, Μερσάντο.

Στον αγώνα που άνοιξε το πρόγραμμα του ομίλου, η Χόνβεντ νίκησε την Ποζίλιπο Νάπολι με 15-12.

To πρόγραμμα - Βαθμολογία στον Α' Όμιλο

Παρασκευή 20/3

Ποζίλιπο-Χόνβεντ 12-15

Πανιώνιος - Τενερίφε Ετσέιντε 15-8

Σάββατο 21/3

18:00 Ποζίλιπο-Πανιώνιος

20:00 Τενερίφε Ετσέιντε - Χόνβεντ

Κυριακή 22/3

11:30 Τενερίφε Ετσέιντε-Ποζίλιπο

13:30 Πανιώνιος-Χόνβεντ



