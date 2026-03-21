To εντυπωσιακό κορεό με το πειρατικό των φίλων του Απόλλωνα Σμύρνης

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα Σμύρνης «ζωγράφισαν» στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό κορεό πριν από το παιχνίδι με τη Μόρναρ Σπλιτ για το Conference Cup.

Σε πισίνες είναι σχεδόν σπάνιο να βλέπουμε κορεό, όμως οι φίλοι του Απόλλωνα Σμύρνης, το έκαναν και με εντυπωσιακό τρόπο το βράδυ της Παρασκευής (20/3) στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, πριν από τον αγώνα με τη Μόρναρ Σπλιτ, για το Conference Cup.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα Σμύρνης, οι Basso Rango, παρουσίασαν ένα μοναδικό σόου πριν από την έναρξη του αγώνα απέναντι στην κροατική ομάδα Μόρναρ Σπλιτ, για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προημιτελικών του Conference Cup, μετατρέποντας την έδρα τους.

Με φοβερή έμπνευση, δημιουργικότητα και άψογη εκτέλεση, αποκάλυψαν στις κατάμεστες εξέδρες ένα εντυπωσιακό κορεό, συνοδευόμενο μουσικά από το «Hoist the colours high», παρουσιάζοντας το πειρατικό πλοίο του Απόλλωνα, στο οποίο αναγραφόταν το έτος ίδρυσης του Συλλόγου στη Σμύρνη, ατρόμητο και έτοιμο να σαλπάρει για να κατακτήσει νέες θάλασσες!