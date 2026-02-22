Ο Απόλλων Σμύρνης νικώντας τον Πανιώνιο με 15-13 στο Πότσνταμ, πήρε την 1η θέση στον όμιλο του Conference Cup και οι δυο συνεχίζουν στα προημιτελικά.

Ο Απόλλων Σμύρνης βγήκε νικητής στην ελληνική μονομαχία απέναντι στον Πανιώνιο με 15-13 στο Πότσνταμ, στον αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της β' προκριματικής φάσης του νεοσύστατου Conference Cup.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες από τα αποτελέσματα του Σαββάτου (21/2) είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έναντι της Παρτιζάν Βελιγραδίου και της γερμανικής Πότσνταμ.

Η κατάταξη έχει σημασία, καθώς στην κλήρωση των δύο ομίλων τη προημιτελικής φάσης, ο Απόλλων, ως 1ος, θα κληρωθεί με με έναν ακόμη πρώτο από τους άλλους τρεις ομίλους και δύο 2ους κι ο Πανιώνιος με δύο πρώτους και ένα δεύτερο, αντίστοιχα.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, ο Απόλλων προηγήθηκε με 5-3 και 6-4 στο 2ο οκτάλεπτο και με σερί 3-0 ξέφυγε με 9-6 στο ξεκίνημα του 3ου οκταλέπτου. Ο Πανιώνιος μείωσε σε 10-9 και 11-10, με τον Απόλλωνα να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με πλεονέκτημα δύο γκολ (12-10). Εκεί ο Σολανάκης έκανε το 13-10, ο Γιώργος Μητράκης με δύο γκολ για το 14-11 και το 15-13, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Tα οκτάλεπτα: 3-4, 3-3, 4-5, 3-3

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπιτσάκος Κ. 1, Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι 1, Μπιτσάκος Α. 2, Τακάτα 1, Μουρίκης 6, Γούνας 2, Κουκούνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι, Μότσιας

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Παππάς, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ. 4, Σάρρος.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι του ομίλου η Παρτιζάν Βελιγραδίου νίκησε την Πότσνταμ με 16-6.

Η τελική βαθμολογία